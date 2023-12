Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Giáng sinh 2023

Chiều 17/12, Đoàn công tác Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An do ông Thái Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân mùa Giáng sinh năm 2023 và đón năm mới 2024. Tiếp đoàn có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đã gửi tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Giám mục cùng toàn thể giáo dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một mùa Giáng sinh an lành, hưởng nhiều hồng ân của thiên chúa.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành, gửi lời cảm ơn đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vươn lên của bà con giáo dân Nghệ An trong việc cổ vũ động viên con em phấn đấu học tập và rèn luyện, nhiều học sinh đã đạt kết quả cao trong học tập, được ngành GD&ĐT tuyên dương khen ngợi. Đồng chí tiếp tục mong muốn trong thời gian tới tới Giám mục cùng bà con tiếp tục phát huy truyền thống, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ niềm vui mừng đón tiếp đoàn công tác Sở GD&ĐT. Thay mặt bà con giáo dân các hạt, xứ, họ đạo trên địa bàn toàn tỉnh, Giám mục Giáo phận gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo ngành giáo dục và chúc ngành GD&ĐT tỉnh Nghệ An gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả: Văn Lý

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn