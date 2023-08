Tiếp đoàn có Đức Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị linh mục, tu sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Quan Thầy giáo phận

Trong không khí thân mật, ấm cúng, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin khái quát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,79%, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân 6 tháng đầu năm của cả nước (đạt 3,72%). Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 8.490 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Quan Thầy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương đã tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhu cầu tôn giáo chính đáng theo đúng chính sách, pháp luật, phù hợp thực tế.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn Đức Giám mục, các cụ linh mục và toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã đồng hành cùng chính quyền các cấp, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả tích cực.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Quan Thầy

Thông báo về một số định hướng lớn trong thời gian tới về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Tòa Giám mục và đồng bào Công giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc cùng địa phương chung sức xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Đồng thời, mong muốn Tòa Giám mục tuyên truyền cho đồng bào Công giáo ủng hộ, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong việc xây dựng các khu công nghiệp, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trong dịp Lễ Quan Thầy Giáo phận, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền các cấp trong việc vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào, chung tay cùng các cấp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, giàu mạnh. Đức Giám mục cũng mong sự tương giao giữa đạo với đời, với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng bền chặt hơn.

