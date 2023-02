Giám đốc cùng loạt cán bộ bị bắt, trung tâm đăng kiểm Nghệ An hoạt động thế nào?

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã trở lại hoạt động sau khi xảy ra sự việc 11 cán bộ tại trung tâm này bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố và bắt giam về tội Nhận hối lộ. Trong 11 cán bộ bị bắt có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 5 trưởng các phòng và 3 nhân viên đăng kiểm.