Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm 56 Điều tra viên Công an cấp xã

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm điều tra viên cho các đồng chí Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Điều tra viên ở Công an cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.

Đặc biệt việc bố trí Điều tra viên ở Công an cấp xã góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, kịp thời giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định bổ nhiệm Điều tra viên đối với 56 đồng chí gồm 38 Trưởng Công an cấp xã, 18 Phó trưởng Công an cấp xã. Trong đó, có 07 đồng chí được bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp và 49 đồng chí được bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp.



Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh chúc mừng các đồng chí Công an cấp xã được bổ nhiệm Điều tra viên, chúc các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bổ nhiệm Điều tra viên đều được đánh giá là những cán bộ có tinh thần, trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm trong công tác điều tra, trinh sát, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, các Điều tra viên bổ nhiệm tại Công an cấp xã cần tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ, có nhận thức đầy đủ, nắm vững các quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên ở Công an cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra các vụ án hình sự.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh theo hệ lực lượng nghiên cứu, tham mưu, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ điều tra đối với Công an cấp xã gắn liền với thực tiễn công tác, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, phấn đấu bố trí xác định mục tiêu đến tháng 5/2024, 100% Công an cấp xã đều được bố trí ít nhất 01 đồng chí chỉ huy giữ chức danh Điều tra viên./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ