Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Anh Sơn

Tham dự và chung vui Ngày hội có đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Sơn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Sơn.

Cẩm Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Anh Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 2.902,49 ha, địa hình chủ yếu là đồi núi và lèn đá vôi. Xã có gần 1.500 hộ với hơn 6.500 nhân khẩu. Có 03 dân tộc sống trên địa bàn xã: Kinh, Thái, Mường; nhân dân chủ yếu làm nghề sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 08 thôn, trong đó 04 thôn có đồng bào dân tộc thiểu số (có 01 thôn Cẩm Hoà nằm ở tả ngạn sông Lam). Có 08 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 03 nhà trường đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Trường tiểu học, Trường Mầm non đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Xã đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 và đang phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao vào thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) mà xã Cẩm Sơn đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Mô hình “xã sạch về ma túy”, mô hình “thôn sạch về ma túy”, mô hình “Đoàn thanh niên thôn Cẩm Hòa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự”…

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho đại diện cấp ủy, chính quyền UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Anh Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể phối hợp lực lượng Công an các cấp triển khai xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà của tỉnh cho UBND xã Cẩm Sơn

Đông đảo bà con Nhân dân xã Cẩm Sơn tham dự Ngày hội

Đặc biệt, đối với xã Cẩm Sơn, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; thường xuyên đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tổ chức linh hoạt, sáng tạo hơn nữa trong việc củng cố, nhân rộng phong trào với phương châm thành quả của công tác bảo đảm an ninh, trật tự là dân được thụ hưởng, mỗi xóm làng bình yên là góp phần cho xã, huyện, tỉnh bình yên.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn