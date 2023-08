Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị xã Hoàng Mai

Tham dự và chung vui Ngày hội có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, cấp uỷ, chính quyền xã Quỳnh Lộc cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Quỳnh Lộc.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Lộc đã đạt được trong thời gian qua

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai đã đạt nhiều kết quả và thực sự đi vào cuộc sống. Cấp uỷ, chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Theo báo cáo, 08 tháng đầu năm trên địa bàn chỉ xảy ra 01 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Với vai trò nòng cốt, Công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; những chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh trật tự; quản lý giáo dục con em và các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Thừa uỷ quyền của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho Công an xã Quỳnh Lộc bởi thành tích trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, đã phối hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hằng năm tổ chức ký kết trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, thôn, cụm dân cư văn hoá; từ đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nổi bật, duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình, nhất là mô hình xã sạch về ma tuý; mô hình đường điện chiếu sáng…

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho đại diện cấp uỷ, chính quyền UBND xã Quỳnh Lộc

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Lộc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Để phát huy truyền thống tốt đẹp và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị bà con Nhân dân xã Quỳnh Lộc tiếp tục đoàn kết, gắn bó keo sơn để giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ vững sự bình yên; không có các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, đánh bạc. Tập trung phát triển kinh tế, tiếp tục gìn giữ, phát huy các truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hoá chuẩn mực và tạo được sự lan toả. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật; tố giác và giúp đỡ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật…

Tác giả: Phan Tuyết - Nguyễn Hải

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn