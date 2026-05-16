'Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương'

Cùng với cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS TP Huế đến thăm cháu Hồ Bảo Ngọc (phường Kim Trà), chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn sâu sắc của mô hình. Trong căn nhà nhỏ còn nhiều thiếu thốn, ánh mắt trong trẻo của Ngọc ánh lên niềm vui khi đón những "người mẹ" quân nhân-những người đã trở thành chỗ dựa ấm áp cho em.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS TP Huế trao quà tặng cháu Hồ Bảo Ngọc dịp Tết 2026.

Chị Nguyễn Thị Diệu Phương, mẹ của Ngọc, xúc động chia sẻ: Chồng qua đời sớm, một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn, chị từng lo các con phải dở dang việc học. Từ khi được Hội Phụ nữ Bộ CHQS TP Huế nhận đỡ đầu, Ngọc không chỉ được hỗ trợ kinh phí học tập mà còn được quan tâm, động viên vào mỗi dịp lễ, Tết, năm học mới. Nhờ đó, em ngày càng chăm ngoan, học tốt hơn. "Các chị không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn trao cho con tôi tình thương của một người mẹ thứ hai", chị Phương bày tỏ.

Không chỉ ở Huế, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị, hình ảnh em Trương Hữu Thành và Trần Văn Nam Khánh (sinh năm 2006) lễ phép gọi hai tiếng “mẹ ơi” đã để lại nhiều xúc động. Được nhận đỡ đầu từ khi còn nhỏ, trong những tháng ngày thiếu vắng tình cảm gia đình, các em dần lấy lại sự tự tin vì được các hội viên phụ nữ quan tâm, chăm sóc tận tình.

Đại úy Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết: “Khi trực tiếp đến từng gia đình, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các cháu, chúng tôi càng thấu hiểu những thiệt thòi mà các cháu phải gánh chịu. Vì thế, hội viên phụ nữ luôn cố gắng đồng hành, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để các con vững tin bước tiếp”.

Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, các hội viên còn trở thành người bạn đồng hành thân thiết, luôn lắng nghe, sẻ chia với các em. Em Ngô Thị Anh Thơ (sinh năm 2014, ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), mồ côi cha từ nhỏ, được Hội Phụ nữ Trạm khách T50, Bộ Tham mưu Quân khu 4 nhận đỡ đầu, xúc động nói: “Các mẹ không chỉ giúp em có điều kiện đi học mà còn luôn hỏi han, động viên. Mỗi khi gặp khó khăn, em lại nghĩ đến lời dặn của các mẹ để cố gắng hơn”.

Đại diện Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Quân khu 4 trao quà tặng cháu Lương Thị Thảo Vi.

Mô hình cũng lan tỏa mạnh mẽ đến vùng sâu, vùng xa. Tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 (Quân khu 4), các hội viên phụ nữ không quản ngại đường sá xa xôi, vượt qua những cung đường hiểm trở để đến từng bản làng thăm hỏi, hỗ trợ các em nhỏ. Những chuyến đi ấy không chỉ mang theo quà tặng mà còn chứa đựng tình cảm chân thành của người lính. Ông Lương Văn Thắng (xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An), ông nội của em Lương Thị Thảo Vi, chia sẻ: “Bố qua đời sớm, mẹ đi bước nữa, cháu sống cùng ông bà trong hoàn cảnh thiếu thốn. Nhờ được các chị nhận đỡ đầu, cháu có thêm điều kiện đến trường. Gia đình tôi rất yên tâm và biết ơn”.

Từ sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần, nhiều em nhỏ đã có thêm động lực học tập, rèn luyện, từng bước thay đổi cuộc sống. Có em từ rụt rè, tự ti dần trở nên mạnh dạn hơn; có em nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Những mối gắn kết giữa “mẹ” và “con” không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ mà đã trở thành tình cảm gia đình bền chặt, lâu dài.

Đến nay, mô hình đã được triển khai rộng khắp trong toàn Quân khu 4 với hơn 100 trẻ em được nhận đỡ đầu. Con số ấy không chỉ thể hiện sự chung tay của các cấp hội phụ nữ mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa của một mô hình giàu tính nhân văn. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đánh giá: “Mô hình "Mẹ đỡ đầu-kết nối yêu thương" mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ giúp các em có điểm tựa trong cuộc sống mà còn góp phần gắn kết tình quân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội”.

Từ những việc làm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm, mô hình đã trở thành nhịp cầu của tình người trong LLVT Quân khu 4. Mỗi phần quà, mỗi lời động viên đều góp phần sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, được vun đắp bởi những người nữ quân nhân giàu lòng nhân ái-những “người mẹ” không cùng huyết thống nhưng luôn sẵn sàng nâng đỡ những mầm xanh của đất nước.

Tác giả: Hoàng Trung

Nguồn tin: qdnd.vn