Mẹ mắc ung thư máu cấp, con trai kiệt quệ vì chi phí điều trị

Chỉ trong vài tháng, từ một người có thể tự lao động kiếm sống, nay bà Thủy suy kiệt, dưới hai mang tai nổi hạch sưng to, không thể ăn uống, phải nằm một chỗ và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của con trai duy nhất là anh Đoàn Trúc Thanh (sinh năm 1990).

Gia đình bà Thủy thuộc diện có công với cách mạng, được Nhà nước xây tặng nhà tình nghĩa cách đây hơn 30 năm. Tuy nhiên, căn nhà hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, nền sụt lún, có nguy cơ đổ sập nên hai mẹ con phải thuê trọ gần đó để ở. Trước đây, anh Thanh làm công nhân cơ khí, là lao động chính trong gia đình. Từ khi mẹ lâm bệnh nặng, anh buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc mẹ. Hiện bà Thủy đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học (xã Tân Nhựt) 2 lần mỗi tuần, chi phí đi lại và điều trị khoảng 3,5 triệu đồng/tuần. Dù đã cố gắng vay mượn khắp nơi, nhưng nay bà Thủy không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.

Tác giả: Khả Hân

