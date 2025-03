Your browser does not support the video tag.

Giá vé xem tuyển Việt Nam bị đẩy giá tới 1,5 triệu/vé

Theo đó, giá vé được các nhóm phe vé trước sân Gò Đậu (Bình Dương) định giá cho trận đấu với tuyển Campuchia vào tối nay không bị đẩy quá cao, với tính chất giao hữu. Cụ thể, giá vé cho khán đài A,B là 500.000 đồng/vé (gốc 400.000 đồng) và C,D là 300.000 đồng/vé (gốc 200.000).

Tuy nhiên, trận đấu với tuyển Lào thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 lại có giá cao hơn rất nhiều khi thời gian trận đấu diễn ra còn gần 1 tuần nữa.

Giá vé cho khán đài A,B lúc đầu được hét giá hơn 2 triệu đồng, và chốt lại với giá trị cao hơn gấp 3 lần giá gốc - giá 1,5 triệu đồng/vé (gốc 400.000 đồng), và 600.000 đồng/vé (200.000 đồng) cho khán đài C,D.

Hình ảnh phe vé và người hâm mộ trước sân Gò Đậu

Tuyển Việt Nam đã hội quân tại Bình Dương từ ngày 11-3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đến nay đã có 7 ngày tập luyện ở sân chính và phụ của Gò Đậu.

Chiều nay tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn đợt FIFA Days tháng 3 trước Campuchia (19 giờ 30, 19-3). Đây là trận đấu để các tuyển thủ Việt Nam khởi động và làm nóng để chuẩn bị cho trận chạm trán với Lào sau đó 1 tuần.

Ngày 25-3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận đấu quan trọng với Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra lúc 19g 30 cũng trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động