GĐĐH SLNA: Trọng tài thổi sai hay không, để Ban Trọng tài và VFF lên tiếng

Trọng tài mắc sai lầm trận CLB Công an Hà Nội gặp SLNA.

"Tôi ngồi trên sân nên không theo dõi sát tình huống. Tôi sẽ về xem lại sau. Dù sao trọng tài cũng đã thổi rồi. Kết quả cũng có rồi, sai hay không thì có ban trọng tài và VFF lên tiếng. Còn CLB tôn trọng quyết định của trọng tài, chúng tôi không có ý kiến gì thêm. Trong bóng đá thì sai sót vẫn xảy ra và mình chấp nhận thôi", Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An - ông Trương Mạnh Linh nêu quan điểm về tình huống sai sót của trợ lý trọng tài.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) bị từ chối bàn thắng của Soladio ở phút 45'+2 khi trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn phất cờ việt vị với cầu thủ này. Tuy nhiên xem lại băng quay chậm, Soladio vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của CLB Công an Hà Nội.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Sơn bắt lỗi việt vị sai trong tình huống ghi bàn của Soladio.

Với sai lầm này của trọng tài, đội bóng xứ Nghệ mất cơ hội nhân đôi cách biệt. Trước đó SLNA mở tỷ số do công của Trọng Hoàng. Sang hiệp hai, thầy trò HLV Huy Hoàng để thua ngược. Văn Đô và Jhon Cley lập công giúp đội chủ nhà thắng 2-1.

Fanpage chính thức của CLB SLNA đăng lại video tình huống trọng tài mắc lỗi, kèm theo dòng trạng thái, "Chúng tôi phản đối nhiều quyết định của trọng tài trong trận đấu. Trong đó điển hình là tình huống này (trọng tài mắc lỗi - PV)". Tuy nhiên sau đó dòng trạng thái đã được chỉnh sửa lại thành "Cùng xem lại tình huống này".

Fanpage của SLNA đăng dòng trạng thái (trước khi chỉnh sửa) phản ứng với quyết định của trọng tài.

Trận thua khiến CLB SLNA giậm chân ở vị trí thứ 11, với 9 điểm. Họ hơn ba đội đứng sau 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. HLV Huy Hoàng cho biết: "Với chúng tôi, từ giờ mỗi trận đấu là một trận chung kết. Tôi mong các cầu thủ ra sân thi đấu hết mình".

Bốn trận còn lại ở giai đoạn một, SLNA sẽ chạm trán Viettel, TP.HCM, Bình Định và CLB Hà Nội. Ngoài TP.HCM thì ba đội còn lại được đánh giá rất mạnh. Vì vậy đội bóng xứ Nghệ đang đối diện nguy cơ rất lớn phải chơi ở nhóm B - nơi có 6 đội tranh suất trụ hạng ở giai đoạn hai.

