Ga Vinh thông tin vụ tai nạn đường sắt khiến ách tắc gần 1 giờ đồng hồ

Trưởng ga Vinh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 7 giờ ngày 5/10 giữa tàu AH2 chạy từ ga Yên Xuân đến ga Vinh, khi đến km 321+ 870 (lối đi tự mở qua đường sắt có biển báo) thì tai nạn với ô tô bán tải mang BKS: 37k 540xx.

Ô tô biến dạng sau khi tai nạn với tàu hỏa.

Vụ tai nạn khiến ô tô hư hỏng nặng, một nạn nhân trên xe ô tô ngay sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tàu AH2 phải dừng gần 1 giờ đồng hồ để xử lý vụ việc. Tàu AH2 về ga Vinh lúc 7 giờ 34 phút, chậm thời gian về ga 44 phút so với quy định.

Theo ghi nhận dù đây là lối đi đường dân sinh qua đường sắt tự mở nhưng lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại lớn mỗi ngày. Vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc, tại hiện trường chiếc ô tô bán tải lật ngửa, hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

