Chồng gặp tai nạn rồi qua đời, vợ đứng bên ngoài nhà xác bất ngờ phát hiện bí mật gây sốc trong chiếc điện thoại

Mới đây, câu chuyện của một người phụ nữ Malaysia đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Không chỉ mất đi người đầu gối tay ấp, người phụ nữ này còn phát hiện ra bản thân đã bị qua mắt bao lâu mà không hề hay biết.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sau khi chồng qua đời do tai nạn, người phụ nữ chưa hết đau buồn thì lại sốc trước một sự thật ngỡ ngàng. Khi đứng bên ngoài nhà xác, cầm trên tay chiếc điện thoại của người chồng, tưởng như là kỷ vật yêu thương mà anh này để lại, nào ngờ cô đã phát hiện ra lúc còn sống, anh ta đã ngoại tình với một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đau đớn trước những thông tin gây sốc đến một lúc dồn dập. (Ảnh minh họa)

Theo người phụ nữ này, "tiểu tam" cũng là một phụ nữ đã có chồng và chồng cô ta không hề hay biết về chuyện ngoại tình đó.

Người phụ nữ đã tha thứ cho chồng và khép lại mọi chuyện ở đây. (Ảnh minh họa)

Theo một bài đăng lan truyền trên Threads (hiện đã bị xóa), người phụ nữ này đã đến nhà nhân tình của chồng và chất vấn cô ta về mối quan hệ bí mật. Ban đầu, cô ta đã lớn tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng thì "tiểu tam" cũng phải thừa nhận.

"Những kẻ phá hoại gia đình nhà người khác luôn thật ngu ngốc, giống như người phụ nữ kia vậy. Cô ta phủ nhận, nên tôi đã mở tin nhắn và bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa họ trước cả mặt của chồng cô ta. Anh ấy cũng bị sốc về chuyện này", người phụ nữ viết.

Người phụ nữ này cũng cho biết cô quyết định đến gặp "tiểu tam" để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và khép lại câu chuyện tại đây. Cô cũng đã tha thứ cho người chồng đã khuất. "Đôi khi, tôi tự hỏi liệu đây có phải là "quả báo", là cái giá mà anh ta phải trả không. Những lúc khác, tôi lại lo lắng về số phận của anh ta ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, nói thật là tôi đã rất sốc trước việc bị chồng lừa dối", cô tâm sự.

