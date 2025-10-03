Trao 30 triệu đồng cho 2 em học sinh ở Nghệ An bị tai nạn liệt nửa người

Đại diện Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm động viên gia đình và trao phần quà 15 triệu đồng cho hai mẹ con cháu Nguyễn Gia Bảo. Ảnh: Quốc Huy

Sau khi tiếp nhận thông tin về 2 em học sinh bị nạn có hoàn cảnh đặc biệt tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An, phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học đã phối hợp với Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm tìm hiểu, đến bệnh viện động viên, chia sẻ với hoàn cảnh của 2 học sinh là Nguyễn Gia Bảo và Đỗ Thế Trọng - đều bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi học.

Đại diện Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm đã chia sẻ, động viên 2 gia đình cố gắng chăm sóc cháu để nhanh chóng hồi phục và có thể sớm đến trường đi học trở lại.

Mỗi cháu được nhóm trao 15 triệu đồng và phần quà trước thời điểm Tết Trung Thu đang đến gần.

Cả hai mẹ của các cháu Bảo và Trọng đều xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành về những tình cảm mà Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm đã trao đến gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Qua tìm hiểu, chị Nguyễn Tâm là mẹ của cháu Nguyễn Gia Bảo (14 tuổi), quê ở xã Tân An, tỉnh Nghệ An (huyện Tân Kỳ cũ) đang chăm sóc con ở viện cho biết, vào ngày 20/10/2024, cháu Bảo trên đường đi học bằng xe đạp điện về nhà thì bị ngã xuống mương bê tông mới làm.

Khi mọi người phát hiện, kịp thời đưa cháu đến bệnh viện chẩn đoán, Bảo bị chấn thương sọ não, chảy máu trong và bị liệt tứ chi.

Hoàn cảnh hai vợ chồng chị Tâm đều làm công nhân công ty giày da, gia đình hộ cận nghèo, chưa có nhà ở.

Ngoài cháu Bảo, hai vợ chồng còn có 2 bé gái 12 tuổi và 5 tuổi. Hiện đang ở nhờ nhà bà ngoại từ năm 2011 đến nay.

Hai mẹ con chị Tâm và cháu Bảo đang ở viện chữa trị. Ảnh: Quốc Huy

Thương con trai bị nạn, bố mẹ cháu Nguyễn Gia Bảo cố gắng vay mượn anh em, bạn bè, làng xóm số tiền chữa trị cho Bảo hết khoảng 300 triệu đồng. Hiện bố mẹ Bảo đang vay nợ khoảng 150 triệu đồng.

"Mẹ thường xuyên chăm con ở viện, không có nghề nghiệp. Bố làm nghề tự do, thu nhập thấp. Thời gian con ở viện là thường xuyên, lâu ngày mới về nhà một lần" - chị Tâm chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm thăm hỏi, động viên và trao phần quà 15 triệu đồng đến hai mẹ con cháu Đỗ Thế Trọng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Trường hợp thứ hai là cháu Đỗ Thế Trọng (13 tuổi, sinh ra ở Hải Phòng), liệt cứng nửa người, mẹ không có nghề nghiệp, đang điều trị ở viện Y học Cổ truyền Nghệ An.

Chị Hồ Thị Thủy (mẹ cháu Trọng) bộc bạch, chị quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lấy chồng về Thuỷ Nguyên, Hải Phòng nhưng hai vợ chồng không ở với nhau từ 9 năm nay.

Cháu Trọng cũng bị tai nạn giao thông khi đi xe đạp bị va chạm với ô tô 16 chỗ. Hậu quả, cháu bị chấn thương sọ não và liệt tứ chi.

Sau khi bị tai nạn, cháu Trọng không thể giao tiếp bằng lời, sau thời gian chữa trị hiện cháu đã nói được đôi câu.

"Chi phí chủ yếu ăn uống, mỗi ngày hai mẹ con hết khoảng hơn một trăm ngàn đồng" - chị Thủy cho biết.

Ông Phan Tất Huấn - điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức (Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An) cho biết, cả hai cháu sau khi vào viện cần có phác đồ điều trị lâu dài để dần phục hồi. Gia đình hai cháu đều có hoàn cảnh rất khó khăn mà nhiều người trong viện đều biết và chia sẻ.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn