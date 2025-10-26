Nghệ An: Ra quân thực hiện mô hình 'Lũy tre giữ đất biên cương' gắn với phát triển kinh tế

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý và lãnh đạo UBND xã Mỹ Lý trao tặng tre giống cho các hộ gia đình. Ảnh: Lê Thạch

Trước mắt, mô hình được triển khai tại các bãi đất trống của những hộ dân bị cuốn trôi nhà do mưa lũ cuối tháng 7/2025 ở 5 bản: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên, Xốp Tụ và Hòa Lý thuộc xã Mỹ Lý. Tại lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hướng dẫn 158 hộ dân cách trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây trồng; đồng thời hướng dẫn người dân thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ 2.000 gốc tre tứ quý trị giá 60 triệu đồng làm giống ban đầu.

Phát biểu tại buổi ra quân, đồng chí Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết: “Mô hình "Lũy tre giữ đất biên cương" vừa có ý nghĩa bảo vệ đất, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới, phù hợp điều kiện địa phương”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc tre. Ảnh: Lê Thạch

Mô hình nhằm triển khai có hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, đồng thời giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập bền vững thông qua trồng tre lấy măng và các sản phẩm từ tre; góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở, ứng phó thiên tai tại địa bàn biên giới.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: Chúng tôi sẽ đồng hành cùng chính quyền và người dân trong suốt quá trình triển khai, đảm bảo mô hình phát huy hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng biên giới xanh, vững bền.

Dịp này, đơn vị cũng đã trao tặng các điểm trường, các hộ dân trên địa bàn các trang thiết bị (loa kéo, bếp đun tiện lợi) phục vụ học tập, sinh hoạt.

Tác giả: Lê Thạch

Nguồn tin: bienphong.com.vn