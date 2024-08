Dừng xe giữa đường để mua đồ gây ùn tắc, người đàn ông bị "réo tên" trên MXH suốt 2 ngày

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dừng đỗ xe ngay vị trí chờ đến tín hiệu giữa phố, rồi đi bộ băng qua đường để... mua đồ. Khoảng thời gian này, nhiều phương tiện lưu thông phía sau không thể tiếp tục di chuyển, gây ùn tắc kéo dài.

Chứng kiến sự việc, người đi đường đã quay lại clip rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Hành vi thiếu ý thức của nam tài xế khiến dư luận bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế dừng xe giữa đường để đi mua đồ

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 24/8 trên đường Huỳnh Văn Lũy thuộc phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đến ngày 26/8, Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một xác định chủ phương tiện là chị N. (36 tuổi) trú tại phường Tân Định, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Người điều khiển và vi phạm luật giao thông là ông T. (chồng chị N).

Khi được cơ quan chức năng mời lên làm việc, ông T. đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ vào mức độ vi phạm, ông T. nhận mức phạt 2,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn