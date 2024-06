CSGT liều mình dừng xe tải, cứu người sang đường thoát nạn

Your browser does not support the video tag.

Sáng 18/6, cổng vào trường trung học cơ sở số 106 Trường Xuân, miền bắc Trung Quốc tấp nập học sinh đến trường.

Cảnh sát Chen Zuobing đã có mặt để điều phối giao thông và đảm bảo an toàn cho học sinh như thường lệ. Chen sau đó phát hiện một chiếc xe tải lớn lao tới, tài xế bấm còi liên tục nhưng dường như không để ý đến học sinh và phụ huynh đang băng qua đường.

Trong tích tắc, Chen lao về phía trước, dùng thân mình che chắn cho các học sinh khỏi chiếc xe tải đang lao tới. Do xe tải chạy tốc độ cao, Chen đã bị va chạm và bị đẩy lùi về phía sau. Chiếc xe tải sau đó đã kịp dừng lại. May mắn là không có ai bị thương.

Người lái xe sau đó đã được Chen đưa về đơn vị giao thông. Anh ta bị phạt 100 Nhân dân tệ và bị phạt 3 điểm vì không nhường đường và dừng xe ở phần đường dành cho người đi bộ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn