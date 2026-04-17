Nghệ An phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà công vụ cấp xã

Nhiều xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ở Nghệ An đang thiếu nghiêm trọng trụ sở làm việc.

Đối tượng áp dụng của Đề án gồm trụ sở làm việc của xã: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã.

Nhà lưu trú công vụ dành cho: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở mà có khoảng cách theo chiều dài giao thông đường bộ ngắn nhất từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc (gồm trụ sở làm việc chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức) từ 10km trở lên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, khu vực biên giới và từ 30km trở lên tại khu vực còn lại. Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ (sân, hàng rào, điện, nước…) đối với đầu tư trụ sở mới.

Ưu tiên cải tạo, sửa chữa, tận dụng công trình hiện có; chỉ xây mới trong trường hợp thật sự cần thiết; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; phù hợp với định hướng quy hoạch lâu dài của xã.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, địa hình, giao thông; mức độ khó khăn theo phân vùng miền núi, trung du, đồng bằng; hiện trạng trụ sở làm việc, mức độ thiếu hụt cơ sở vật chất sau sắp xếp đơn vị hành chính; thực trạng phải bố trí làm việc phân tán, tạm bợ, nhiều điểm, Đề án rà soát, phân loại các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An được phân loại thành 4 nhóm theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nhóm 1 là khu vực miền núi đặc biệt khó khăn, bao gồm 43 xã; tổng kinh phí thực hiện 368,5 tỷ đồng. Đây là các xã thuộc miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, điều kiện giao thông đặc biệt khó khăn, trụ sở làm việc thiếu nghiêm trọng, một cơ quan phải làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau, bố trí làm việc tạm thời, chưa có nhà công vụ, điều kiện đất đai khó khăn. Ưu tiên cao nhất, xem xét xây mới bổ sung công trình hoặc cải tạo tổng thể, gắn với nhà lưu trú công vụ.

Cán bộ xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An tự góp kinh phí, chủ động dựng các nhà tạm để ở.

Nhóm 2 là khu vực miền núi khó khăn, bao gồm 22 xã; tổng kinh phí 126 tỷ đồng. Đây là các xã miền núi nhưng điều kiện thấp hơn Nhóm 1; có trụ sở nhưng quy mô nhỏ, xuống cấp, không đáp ứng biên chế sau sắp xếp, thiếu phòng chức năng, thiếu nhà công vụ, điều kiện đất đai một số xã khó khăn. Ưu tiên cao, chủ yếu xây dựng bổ sung diện tích nhà làm việc còn thiếu và sửa chữa, cải tạo mở rộng.

Nhóm 3 là khu vực trung du, đồng bằng, bao gồm 23 xã; tổng kinh phí 82,5 tỷ đồng. Đây là các xã nằm ở vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng; điều kiện giao thông tương đối thuận lợi; có trụ sở làm việc nhưng chưa đồng bộ, thiếu diện tích, thiếu phòng chức năng. Ưu tiên trung bình, chủ yếu cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại trụ sở, bổ sung một số công trình.

Nhóm 4 là khu vực còn lại, gồm 42 xã, phường. Đây là các xã có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi; hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh; nhiều xã đang sử dụng trụ sở cấp huyện cũ hoặc trụ sở đạt chuẩn. Ưu tiên thấp, chủ yếu bảo trì, sửa chữa nhỏ, sử dụng ổn định lâu dài.

Về tiến độ thực hiện, từ quý II/2026 đến quý I/2027.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân Dân