Trang nhật ký của liệt sĩ phi công vực dậy người vợ trẻ sau nỗi đau mất chồng

Sáng 23.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026; đồng thời phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cuốn nhật ký vực dậy người vợ đã quỵ ngã

Tại Hội nghị, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, vợ liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), đã chia sẻ câu chuyện về sự mất mát và nghị lực vượt qua đau thương của gia đình mình.

Đại úy Trần Thanh Nghị hi sinh trong một chuyến bay làm nhiệm vụ khi chị Đặng Thị Bích Trang mới chưa đầy 27 tuổi và đang mang thai người con thứ hai. 50 ngày sau ngày anh hi sinh, đúng vào ngày 27.7.2009, người con thứ hai của anh chị chào đời.

Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, vợ của liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị

17 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại biến cố ấy, những ký ức đau buồn vẫn khiến chị Trang nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của chồng từng khiến chị rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng, có lúc phải đối diện với căn bệnh trầm cảm.

Trong những ngày tháng khó khăn ấy, chị tìm thấy sự động viên từ cuốn nhật ký của chồng được viết năm 1999.

Trong đó, anh Trần Thanh Nghị ghi lại những cảm xúc trong lần đầu tiên được ngồi vào buồng lái máy bay: “Đúng 10 giờ 5 phút ngày mùng 5.3, lần đầu tiên trong đời tôi được bước lên ngồi vào buồng lái máy bay và cùng nó bay lên bầu trời cao vợi. Chuyến bay đầu tiên trong đời mình, trong đời học viên, nó để lại cho tôi một cảm giác rất khó tả. Một chuyến bay chỉ có 30 phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng điều khiển một cỗ máy lên trời không là dễ”.

Những dòng nhật ký ấy giúp chị nhớ lại tình cảm, sự động viên của đồng đội dành cho mẹ con chị sau ngày anh hi sinh. Chị nhận ra phía sau sự lựa chọn của chồng là tình yêu với bầu trời Tổ quốc, là trách nhiệm thiêng liêng của người phi công Quân đội nhân dân Việt Nam và của những người lính nói chung.

Với chị, những trang viết ấy không chỉ dành riêng cho bản thân anh mà còn gửi gắm đến những người vợ, người con và đồng đội của anh - những người vẫn ngày đêm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, âm thầm rèn luyện, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ và hi sinh vì Tổ quốc.

Chị cho rằng, sự hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là điều không ai mong muốn, nhưng phía sau đó là niềm tin, niềm tự hào của gia đình và đồng đội. Bởi dù biết có thể phải đối mặt với hiểm nguy, những người lính vẫn lựa chọn bước lên phía trước, hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Với suy nghĩ để chồng yên lòng nơi bầu trời và để đồng đội của anh vững tâm tiếp tục nhiệm vụ, chị Trang đã nỗ lực vượt qua mất mát, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

“Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng mong muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó”, chị chia sẻ.

Hi sinh giữa thời bình để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

Cũng tại Hội nghị, câu chuyện về sự hi sinh trong thời bình còn được nhắc đến qua chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - người từng tham gia nhiều chuyên án đặc biệt nguy hiểm và bị thương tật 41% sau một lần đối đầu với tội phạm ma túy.

Gần 20 năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy là quãng thời gian đầy gian khổ, hiểm nguy trong sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Đức Cường. Nhắc lại chặng đường ấy, ông cho biết đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp nhưng cũng là quãng thời gian đầy tự hào.

Niềm tự hào của ông đến từ việc được chiến đấu trong một đơn vị anh hùng, bên cạnh những cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, có tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu cao; đồng thời nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị và sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, giao lưu tại Hội nghị

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, trước mỗi trận đánh, đơn vị luôn phải cân nhắc, lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có đủ kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh để tham gia. Dù nhiều người xung phong nhận nhiệm vụ, nhưng yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn những người có khả năng xử lí tình huống và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, kể cả khả năng bị thương hoặc hi sinh.

“Đấu tranh với tội phạm ma túy rất nguy hiểm. Trước mỗi trận đánh, chúng tôi họp bàn rất nhiều phương án, nhưng những trận đánh lớn vẫn luôn tiềm ẩn rủi ro, có thể bị thương, thậm chí hi sinh. Tuy nhiên, anh em vẫn chấp nhận, đó là tinh thần hi sinh giữa thời bình để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân”, Đại tá Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Một đời giữ trọn lời thề với Tổ quốc

Ở tuổi 97, với hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) vẫn giữ nguyên khí chất hào sảng của người lính từng đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Với ông, sự cống hiến của tuổi trẻ cho Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm hạnh phúc và niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Tài đã khiến nhiều đại biểu xúc động khi chia sẻ về lý tưởng sống của thế hệ mình - những người đã trưởng thành trong những năm tháng đất nước đứng trước vận mệnh sinh tử.

Là nhân chứng đi qua nhiều dấu mốc lịch sử, từ Cách mạng Tháng Tám đến các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, Đại tá Nguyễn Hữu Tài cho biết, chính nỗi đau của cảnh nước mất, nhà tan đã hun đúc ý chí và thôi thúc thế hệ ông đứng lên đấu tranh giành độc lập.

“Thế hệ thanh niên chúng tôi đã chứng kiến dân tộc mình sống dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Nhân dân lầm than, đói khổ, đau thương nhất là nạn đói năm 1945”, ông Tài xúc động nhớ lại.

Trong hoàn cảnh ấy, lòng yêu nước và khát vọng tự do đã trở thành sức mạnh chung của cả một thế hệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người thanh niên khi ấy đã sẵn sàng đứng lên, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để giành lại độc lập cho dân tộc.

Đại tá Nguyễn Hữu Tài chia sẻ tại chương trình

Nhắc lại tinh thần của thời đại ấy, Đại tá Nguyễn Hữu Tài dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Theo ông, chính khát vọng độc lập và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đã trở thành động lực để thế hệ ông vượt qua mọi thử thách, “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của nhân vật Pavel Korchagin: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Với ông, đó cũng là phương châm sống của thế hệ mình - sống có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Sự kết hợp giữa lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và sức mạnh tinh thần từ văn hóa đã tạo nên một thế hệ “không sợ hi sinh gian khổ, không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân”. Đại tá Nguyễn Hữu Tài khẳng định, đó chính là lí tưởng chiến đấu mà thế hệ ông đã theo đuổi và hoàn thành nhiệm vụ giành lại độc lập cho đất nước.

Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, người lính già vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ông cho rằng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn thể hiện đạo lí tri ân, sự gắn kết của hàng triệu trái tim hướng về những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

“Chúng tôi rất mãn nguyện vì đã được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho nhân dân”, Đại tá Nguyễn Hữu Tài chia sẻ.

Tác giả: Xuân Trường

Nguồn tin: baovanhoa.vn