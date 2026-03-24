Nghệ An: Thông qua chủ trương phê duyệt đề án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cấp xã trên địa bàn tỉnh

Theo đó, các xã, phường trên địa bàn tỉnh được phân loại thành 4 nhóm theo thứ tự ưu tiên:

Nhóm 1: Khu vực miền núi đặc biệt khó khăn, gồm 43 xã (Tam Quang, Tam Thái, Nậm Cắn, Na Loi, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Sơn Lâm, Châu Khê, Môn Sơn, Tiền Phong, Thông Thụ, Nhôn Mai, Tri Lễ, Nga My, Yên Hòa, Yên Na, Lượng Minh, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Châu Bình, Hùng Chân, Hữu Khuông, Tam Hợp, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Chọng, Minh Hợp, Nghĩa Thọ, Quỳnh Thắng, Thành Bình Thọ, Nghĩa Hành, Tiên Đồng, Giai Xuân, Châu Lộc, Đông Hiếu, Mường Quàng) tổng kinh phí dự kiến 368,5 tỷ đồng. Nhóm này sẽ đầu tư ưu tiên cao nhất, bao gồm xây mới hoặc cải tạo tổng thể, kết hợp nhà lưu trú công vụ.

Nhóm 2: Khu vực miền núi khó khăn, gồm 22 xã (Kim Bảng, Hạnh Lâm, Nghĩa Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Mai, Tây Hiếu, Quỳnh Tam, Nhân Hòa, Vĩnh Tường, Anh Sơn Đông, Yên Xuân, Cát Ngạn, Tam Đồng, Hoa Quân, Bích Hào, Xuân Lâm, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Vân Du) tổng kinh phí 126 tỷ đồng. Nhóm này đầu tư chủ yếu là xây bổ sung diện tích còn thiếu và cải tạo, mở rộng trụ sở.

Hàng loạt trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ trên địa bàn Nghệ An sẽ được xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

Nhóm 3: Khu vực trung du, đồng bằng, gồm 23 xã (Quỳnh Sơn, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Hải Châu, Đức Châu, Diễn Châu, An Châu, Đông Thành, Bình Minh, Vân Tụ, Quang Đồng, Thuần Trung, Bạch Hà, Văn Hiến, Bạch Ngọc, Kim Liên, Nam Đàn, Văn Kiều, Phúc Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Yên Trung, Lam Thành, Hợp Minh) tổng kinh phí 82,5 tỷ đồng. Nhóm này đầu tư ưu tiên trung bình, chủ yếu cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại trụ sở và bổ sung một số công trình.

Nhóm 4: Khu vực còn lại, gồm 42 xã, phường (Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Lưu, Quỳnh Phú, Hùng Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Tân Châu, Giai Lạc, Yên Thành, Quan Thành, Hưng Nguyên Nam, Đại Huệ, Đại Đồng, Đô Lương, Nghi Lộc, Vạn An, Thiên Nhẫn, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Trung Lộc, Quảng Châu, Đông Lộc, Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò, Tương Dương, Mường Xén, Quế Phong, Quỳ Châu, Lương Sơn, Cam Phục, Châu Tiến, Lam Thành, Quỳnh Sơn, Nghĩa Lâm) không đề xuất kinh phí. Nhóm này đầu tư ưu tiên thấp, chủ yếu bảo trì, sửa chữa nhỏ, duy trì sử dụng ổn định lâu dài.

Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện Đề án khoảng 577 tỷ đồng. Sau khi Đề án được phê duyệt, dự kiến từ quý II/2026 đến quý I/2027 tổ chức triển khai đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết đã chuẩn bị nguồn để đáp ứng tiến độ trên.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn