Tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXII

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Bác Hồ (Ảnh sưu tầm)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Bác Hồ (Ảnh sưu tầm)

Trước khi tham dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ XXII, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Trong thời gian qua, chính quyền 08 tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy giữa hai nước Việt Nam - Lào và các nội dung trọng tâm theo Biên bản ghi nhớ trong Hội nghị giao ban lần thứ XXI vào ngày 26/3/2025 tại tỉnh Điện Biên (nước CHXHCN Việt Nam).

Lực lượng chức năng 02 bên đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả nội dung Biên bản ghi nhớ trong Hội nghị giao ban lần thứ XXI; thường xuyên tổ chức hội đàm theo hình thức luân phiên các cấp để trao đổi tình hình khu vực biên giới và thống nhất các biện pháp giải quyết các vấn đề xảy ra, qua đó đã thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữa các tỉnh nói riêng, 02 nước nói chung, góp phần quan trọng tăng cường và thắt chặt mối quan hệ phối hợp truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Công tác tuyên truyền được các lực lượng chức năng 8 tỉnh đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng tiếp cận. Công tác phối hợp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy ở địa bàn biên giới, vùng giáp ranh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chuyên án ma túy lớn đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả; công tác điều tra, mở rộng các đối tượng trong vụ án, đối tượng truy nã được lực lượng chức năng hai bên quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác phối hợp đã thực sự góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới giáp ranh giữa các tỉnh.

Tuy nhiên, do địa hình ở các khu vực giáp ranh chủ yếu là rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, có nhiều đường mòn, đường tắt rất khó kiểm soát; khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát, huy động lực lượng đấu tranh, tuyên truyền và hoạt động của các lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đây là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp nên dễ bị các đối tượng lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo tham gia vào các hoạt động phạm tội ma túy. Công tác phối hợp của các lực lượng chức năng các tỉnh đối biên có nơi, có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin và kinh nghiệm phòng, chống ma túy qua biên giới có lúc chưa kịp thời, hiệu quả.…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các tỉnh của nước CHDCND Lào triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới và ngoài biên với phương châm “Ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ ngay bên kia biên giới”, qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp phòng, chống ma tuý với các tỉnh phía bạn Lào. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An duy trì hiệu quả việc tổ chức Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự giữa tỉnh Nghệ An với 03 tỉnh đối biên của Lào và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội đàm song phương với từng tỉnh của Lào để trao đổi thông tin nghiệp vụ về tội phạm ma túy ở khu vực biên giới và thống nhất nội dung, tạo cơ chế thuận lợi trong phối hợp đấu tranh.

Đồng thời, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; trong đó, chỉ đạo biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền bằng tiếng Thái, tiếng Mông với hình thức tuyên truyền tập trung, cá biệt ở khu vực biên giới…

Chỉ đạo ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ phức tạp về ma túy, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, tạo việc làm ổn định cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến ma túy.

Thiết lập và duy trì hiệu quả “Đường dây nóng” giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an 03 tỉnh giáp biên của Lào; từ năm 2025 đến nay, đã trao đổi hơn 250 lượt thông tin về tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới. Chỉ đạo duy trì hiệu quả hoạt động của 02 Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới với 02 tỉnh đối biên phía Lào. Đồng thời, tổ chức đón tiếp, làm việc với nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Công an các tỉnh của nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chỉ đạo các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của nước CHDCND Lào triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy theo 03 lớp, gồm: ngoại biên, khu vực biên giới, nội địa. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 1.065 vụ, 1.438 đối tượng, thu hơn 260 kg ma túy các loại.

Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập, khám phá 03 chuyên án chung với Cục C303 Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng, bắt giữ 07 đối tượng (trong đó có 01 đối tượng quốc tịch Lào), thu giữ 138 kg ma túy dạng đá, 08 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Qua đó, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, triệt xóa các đường dây tội phạm thẩm lậu, vận chuyển ma túy trái phép qua Lào vào Việt Nam...

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh thành lập nhiều tổ công tác phối hợp các lực lượng chức năng Lào truy bắt thành công 06 đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lào.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước Lào vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tặng quà cho 4 tỉnh nước bạn Lào

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An kiến nghị các địa phương tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý. Đồng thời, đề nghị các tỉnh của phía bạn Lào, nhất là lực lượng chức năng của các tỉnh giáp biên với Nghệ An tiếp tục quan tâm, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp đã đạt được, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An trong đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Cùng với đó, tỉnh đề nghị Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ tiếp tục tích cực hỗ trợ Công an Nghệ An trong xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã hoặc đối tượng phạm tội về ma túy đang lẩn trốn tại Lào khi có đề nghị phối hợp. Tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực giáp biên với tỉnh Nghệ An nhằm xây dựng “vành đai” biên giới không ma túy.

Lãnh đạo các tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ XXII

Tại hội nghị, lãnh đạo 08 tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ XXII.

Tác giả: Minh Tuấn

Nguồn tin: nghean.gov.vn