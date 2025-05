Dự kiến 85.000 công chức nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp bộ máy

Trong giai đoạn 2025-2027, khoảng 100.000 công chức thôi việc do sắp xếp bộ máy, trong đó 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi và 15.000 người thôi việc.

Thông tin trên được nêu tại dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 và 6 tháng đầu năm 2025; đề xuất mức chi cho giai đoạn 2025-2027, do Bộ Tài chính soạn thảo.

Báo cáo dẫn số liệu dự kiến của Bộ Nội vụ cho thấy có khoảng 100.000 người nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024 của Chính phủ (về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, khoảng 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi, trong đó năm 2025 khoảng 65.000 người, năm 2026 khoảng 16.000 người và năm 2027 khoảng 4.000 người.

Số người hưởng hưu trí không tác động đến số người tham gia bảo hiểm y tế do quỹ hưu trí sẽ đóng bảo hiểm y tế, đồng thời không tác động đến số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Số người nghỉ hưởng hưu trí trên sẽ làm giảm 85.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ thực tế này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp để số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm tương ứng.

Bên cạnh những cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, báo cáo cũng nêu rõ có khoảng 15.000 người nghỉ thôi việc. Trong đó, năm 2025 khoảng 6.000 người, năm 2026 khoảng 5.000 người và năm 2027 khoảng 4.000 người. Bộ Tài chính cho biết 15.000 người nghỉ này sẽ có tác động đến số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Trước đó, theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và chi hành chính là 190.500 tỉ đồng giai đoạn 2026-2030 do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ không chuyên trách.

Tổng số tiền chi ngân sách tiết kiệm giai đoạn 2026-2030 gồm 27.600 tỉ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh; 128.700 tỉ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp xã; 34.000 tỉ đồng do giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Sau khi sáp nhập từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành, Bộ Nội vụ ước tính giảm 18.449 biên chế cấp tỉnh; giảm 110.786 biên chế cấp xã; giảm 120.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

