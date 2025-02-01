Dự án thiện nguyện “Nuôi em Nghệ An”: Năm học 2025-2026, trường chưa nhận được kinh phí

Liên quan đến Dự án thiện nguyện "Nuôi em Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố vì không minh bạch, ngày 8-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Vũ Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, cho biết hiện tại nhà trường hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh theo dự án "Nuôi em Nghệ An".

Nhà trường hiện có 96 cháu đang nhận hỗ trợ từ dự án, trước đây mỗi bữa ăn là 7.000 đồng sau tăng lên 8.000 đồng, hiện nay là 10.000 đồng. Mỗi tháng 20 bữa ăn, tính ra kinh phí mỗi năm khoảng 2,4 triệu đồng/cháu.

"Năm nay (năm học 2025-2026) nhà trường tổ chức cho các cháu ăn từ tháng 10, từ đó tới nay bên dự án chưa chuyển kinh phí, hiện nhà trường đang đang nợ tiền nhà cung cấp. Thấy hơn 2 tháng không nhận được kinh phí, nhà trường có hỏi thì họ trả lời trong tuần này sẽ chuyển tiền"- bà Hằng chia sẻ.

Dự án "Nuôi em Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch. Ảnh: MXH

Ông Nguyễn Sỹ Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải, cho biết năm học 2025 -2026, trường có 152 học sinh được hỗ trợ bữa ăn từ dự án "Nuôi em Nghệ An", việc thực hiện bắt đầu từ tháng 10-2025, ăn được khoảng 2-3 tuần, sau đó dừng lại vì nhà trường thấy nhiều ý kiến trên mạng xã hội không hay về dự án. Đến đầu tháng 12-2025, nhà trường có tổ chức bữa ăn cho các cháu ít ngày nhưng sau đó cũng dừng thực hiện. Cũng theo ông Đông, trong năm học mới 2025-2026, nhà trường chưa nhận được kinh phí từ Dự án thiện nguyện "Nuôi em Nghệ An".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin của các nhà hảo tâm bất bình về tính minh bạch của Dự án thiện nguyện "Nuôi em Nghệ An".

Theo thông tin trên mạng xã hội, "Nuôi em Nghệ An" được lập ra để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An, nơi điều kiện học tập còn rất thiếu thốn. Mỗi "anh nuôi" hay "chị nuôi" sẽ đóng góp khoảng 1,5 triệu đến gần 2 triệu đồng mỗi năm học, nhằm giúp các em nhỏ có bữa trưa đầy đủ hơn. Dự án được thực hiện tại tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay.

Dự án do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng và phụ trách. Trên các kênh truyền thông, bà Nga tự giới thiệu mình là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Chính thông tin này khiến nhiều người tin rằng đây là một chương trình chính thống, có liên hệ với Trung ương Đoàn nên đã góp tiền thực hiện chương trình.

Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Theo các nhà hảo tâm, tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là hơn 514 triệu đồng. Ngoài ra, nếu thống kê toàn bộ Dự án "Nuôi em Nghệ An" từ thời điểm triển khai đến nay thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều…

Các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại Nghệ An vào cuộc xác minh, làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án. Có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm, đảm bảo uy tín cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, sau khi nhận đơn phản ánh của các nhà hảo tâm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động