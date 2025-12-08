Người phụ trách dự án Nuôi em Nghệ An "mất liên lạc", luật sư nói về dấu hiệu vi phạm

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh về dự án thiện nguyện "Nuôi em Nghệ An", sau khi các nhà hảo tâm gửi đơn kiến nghị xác minh tính minh bạch tài chính cũng như các vấn đề liên quan của dự án.

Dự án "Nuôi em Nghệ An" được triển khai tại nhiều trường học ở các huyện (cũ) miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay. Các em học sinh mầm non, tiểu học được các nhà hảo tâm "nhận nuôi" - hỗ trợ tiền ăn theo từng năm học (9 tháng), với mức kinh phí hỗ trợ 150.000 đồng/tháng, sau đó tăng lên 200.000 đồng/tháng. Mỗi em học sinh chỉ được một nhà hảo tâm nhận nuôi, mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi nhiều em học sinh.

Dự án do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng và phụ trách. Trên các kênh truyền thông, bà Nga tự giới thiệu mình là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn). Chính thông tin này khiến nhiều người tin rằng đây là một chương trình chính thống, có liên hệ với Trung ương Đoàn nên đã góp tiền thực hiện chương trình.

Trong đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị H. (trú tại tỉnh Nghệ An) cho biết do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc này, Luật sư Hoàng Hà (đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và nắm bắt sự việc, người điều hành dự án Nuôi em Nghệ An (tức bà Đỗ Thị Nga) có dấu hiệu không thực hiện nghĩa vụ giải trình tối thiểu theo cam kết, không xuất trình được bảng đối soát thu chi, chứng từ chi, xác nhận của đơn vị thụ hưởng hoặc báo cáo không khớp với sao kê, không khớp số người đóng góp, không khớp số học sinh.

Luật sư Hoàng Hà cũng nêu rõ bà Đỗ Thị Nga có dấu hiệu né tránh liên lạc, không phản hồi, kéo dài việc cung cấp bằng chứng thu chi. "Khi mạnh thường quân yêu cầu đối chiếu mà người đứng ra vận động không phản hồi, không tổ chức đối soát hoặc mất liên lạc trong bối cảnh còn nghĩa vụ giải trình thì đây là dấu hiệu bất thường về quản lý tiền vận động"- Luật sư Hoàng Hà cho hay.

Vị luật sư cũng phân tích: Có dấu hiệu nhận tiền và sử dụng tiền sai mục đích nếu tiền kêu gọi vào việc hỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh nhưng lại rút, chi cho mục đích khác, không chuyển đến bên thụ hưởng như đã công bố, không hoàn trả phần chưa sử dụng hoặc có biểu hiện chiếm giữ. "Vì vậy cơ quan chức năng sẽ dựa vào các chứng cứ như sao kê, chứng từ chi và đối soát với bên thụ hưởng.... để kết luận bà Nga có hay không có vi phạm và vi phạm ở mức nào"- Luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

Phóng viên cũng đặt vấn đề nhiều thông tin về dự án Nuôi em Nghệ An được truyền thông trên mạng xã hội có có gắn với Trung tâm tình nguyện quốc gia (Trung ương Đoàn), vậy trong vụ việc này Trung tâm tình nguyện quốc gia có trách nhiệm gì?

Theo Luật sự Hoàng Hà, trong vụ việc này, trách nhiệm của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là phải nhìn theo mối liên hệ thực tế giữa Trung tâm với dự án Nuôi em ở Nghệ An, không thể suy đoán chỉ từ việc một cá nhân gắn tên Trung tâm.

Theo thông tin phương tiện thông tin đại chúng, bà Đỗ Thị Nga giới thiệu là người thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn) và chính chi tiết đó khiến nhiều người tin đây là chương trình chính thống có liên hệ với Trung tâm Tình nguyện quốc gia.

Về nguyên tắc, Trung tâm là đơn vị có vai trò kết nối, điều phối, cung cấp thông tin, tập huấn, tham mưu chính sách và điều phối mạng lưới tình nguyện.

Vì vậy, trách nhiệm của Trung tâm (nếu có) thường rơi vào 3 vấn đề cần làm rõ: Một là làm rõ việc bà Nga có được Trung tâm giao nhiệm vụ, ủy quyền, đứng tên dự án hay không? Dự án có dùng hệ thống, tài khoản, con dấu, kênh truyền thông chính thức của Trung tâm không? Nếu không có ủy quyền mà có sử dụng danh nghĩa gây nhầm lẫn, Trung tâm có trách nhiệm đính chính công khai để tránh tiếp tục hiểu lầm và bảo vệ nhà tài trợ.

Thứ hai, Trung tâm tình nguyện quốc gia cần phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng như các quyết định công nhận chức danh trong mạng lưới (nếu có), quy chế hoạt động mạng lưới, kênh liên hệ chính thức, dữ liệu liên quan đến việc dự án có hay không thuộc chương trình do Trung tâm điều phối.

Thứ ba, nếu cơ quan xác minh kết luận dự án là hoạt động do Trung tâm tình nguyện quốc gia chủ trì, đồng chủ trì hoặc có ủy quyền thực hiện, khi đó Trung tâm phải chịu trách nhiệm về cơ chế kiểm soát, công khai và xử lý sai phạm nội bộ (nếu có). Ngược lại, nếu dự án độc lập do cá nhân, nhóm tự tổ chức, Trung tâm chủ yếu chịu trách nhiệm ở khía cạnh xác minh, đính chính và phối hợp ngăn việc lợi dụng danh nghĩa.

"Tóm lại, Trung tâm tình nguyện quốc gia không mặc nhiên phải chịu trách nhiệm về thu chi chỉ vì tên Trung tâm được nhắc tới, nhưng Trung tâm có trách nhiệm làm rõ quan hệ pháp lý và phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan chức năng kết luận đúng bản chất vụ việc"- luật sư Hoàng Hà nêu rõ.

Theo các nhà hảo tâm, tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là hơn 514 triệu đồng. Ngoài ra, nếu thống kê toàn bộ Dự án "Nuôi em ở Nghệ An" từ thời điểm triển khai đến nay thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều… Các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại Nghệ An vào cuộc xác minh, làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án. Có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm, đảm bảo uy tín cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức.

