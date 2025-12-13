Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

Liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch, ngày 13-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng, tại nhiều trường miền núi, đời sống của các em học sinh rất khó khăn. Ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước, việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các em học sinh là điều hết sức cần thiết.

Các học sinh ăn cơm theo dự án "Nuôi em - Nghệ An". Ảnh: MXH

Thời gian qua, có nhiều tổ chức, cá nhân đã có những chương trình hỗ trợ kịp thời, cần thiết, nhân văn đã giúp đỡ được rất nhiều nhà trường, học sinh vượt qua nhưng khó khăn, giúp các em duy trì việc học tập.

Theo ông Hoàn, dự án "Nuôi em - Nghệ An", bên dự án làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở GD-ĐT.

Qua sự việc này, Sở khuyến các nhà trường trong quá trình tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cần có sự xác minh, nằm bắt rõ múc đích, động cơ tránh trường hợp bị lợi dụng vào những mục đích không tốt. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, có báo cáo kịp thời với Sở để có sự giám sát giúp chương trình có ý nghĩa, ngăn ngừa những vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Được biết, trong nhiều năm liền, dự án thiện nguyện "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga điều phối đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cách giới thiệu này xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, trong tài liệu vận động tài trợ và trong giao tiếp với nhà hảo tâm, gây nhầm lẫn đây là chương trình do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện khiến nhiều người tin tưởng và quyên góp vào các dự án này.

Dự án "Nuôi em- Nghệ An" bị nhà hảo tâm tố không minh bạch

Khi những phản ánh về tính minh bạch tài chính và công tác vận hành của dự án xuất hiện, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối các dự án "Nuôi em" nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án "Nuôi em" và "Nuôi em - Nghệ An" đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia từ nhiều năm trước.

Dự án thiện nguyên Nuôi em - Nghệ An hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay. Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động