Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14/15 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Các đồng chí Đoàn Thị Hậu và Nguyễn Cảnh Toàn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Lũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII sẽ cùng Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, giữ vững nguyên tắc Đảng, đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc theo tinh thần nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của Đảng, của tập thể, của nhân dân lên trên hết, trước hết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, dân tộc Tày; quê quán xã Tân Văn (xã Bình La cũ) tỉnh Lạng Sơn; trình độ: Thạc sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia; Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 6/2021 - tháng 11/2024, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ngày 1/12/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Quyết định số 1725-QĐNS/TW, ngày 4/12/2024, Bộ Chính trị đã chuẩn y đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

