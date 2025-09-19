Ông Lê Minh Ngân làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Ông Lê Minh Ngân - tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Sáng 19-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Vào chiều 18-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị bầu ông Lê Minh Ngân giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Bầu ông Lê Văn Lương và ông Sùng A Hồ giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 ủy viên. Ông Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê ở Quảng Trị, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó ngày 6-9, Tỉnh ủy Lai Châu công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ tháng 3-2025), ông Ngân từng làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ