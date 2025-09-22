Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được điều động, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao Quyết định của Ban Bí thư

cho ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: Đỗ Phương

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao Quyết định 2389-QĐNS/TW (ngày 19/9/2025) của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, ông Bùi Văn Khắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Với kinh nghiệm từng công tác tại Quảng Ninh và năng lực cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Bùi Văn Khắng tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Khắng. Ảnh: Đỗ Phương

Bày tỏ vui mừng khi được trở lại tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh mới có nhiều thay đổi, đặc biệt là đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, cần phải có tư duy mới, cách làm mới để bứt phá trong điều hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng nhanh quy mô nền kinh tế, tăng trưởng GRDP bền vững, tăng thu ngân sách nhà nước và đặc biệt là nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân; bản thân sẽ nỗ lực hết sức cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI; 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 31 ngày 2.12.2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh BÙI VĂN KHẮNG sinh năm 1971, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên); trình độ Thạc sĩ quản lý công, Cử nhân luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Tác giả: Mạnh Tuân

Nguồn tin: daibieunhandan.vn