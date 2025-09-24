Ông Hầu A Lềnh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa I gồm 22 ủy viên.

Bộ Chính trị chỉ định ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4 Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định, gồm: bà Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 người. Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 3 Phó Chủ nhiệm gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Thâm, Nguyễn Việt Lâm, Bùi Ngọc Ba.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa I - nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” chính là tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, thể hiện ý chí thống nhất, phát huy động lực và quyết tâm chính trị cao để xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Đại hội sẽ định hướng cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Tuyên Quang; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn tin: Báo VOV