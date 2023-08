Công an Nghệ An khởi công, bàn giao nhà tình nghĩa tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, các đại biểu đã dự Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng đồng chí Thượng sỹ Lương Quốc Khánh, cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn. Đồng chí Lương Quốc Khánh có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang sinh sống cùng mẹ và 02 em còn nhỏ, bố đồng chí đã mất, mẹ thường xuyên ốm đau.

Các đại biểu và đại diện gia đình đồng chí Lương Quốc Khánh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa

Cả gia đình đang sinh sống trong căn nhà đã được xây cách đây 20 năm, nay đã xuống cấp, sụt lún không đảm bảo an toàn. Bản thân đồng chí Khánh là cán bộ trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, yêu ngành, yêu nghề, luôn tìm cách khắc phục khó khăn trong cuộc sống để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà động viên đồng chí Lương Quốc Khánh

Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Lương Quốc Khánh

Xuất phát từ mong muốn chia sẻ với những khó khăn của đồng đội, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Nghệ An hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng tặng gia đình đồng chí Lương Quốc Khánh để xây dựng nhà tình nghĩa. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Kỳ Sơn kêu gọi cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ, đóng góp tinh thần, vật chất, ngày công để xây dựng nhà cho đồng chí Khánh.

Tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, các đại biểu đã dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng đồng chí Và Bá Chơ, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An). Quá trình xây dựng nhà tình nghĩa, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) đã tổ chức cho CBCS quyên góp tiền, đồng thời vận động Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An và Trường Đại học Vinh hỗ trợ gia đình đồng chí Và Bá Chơ số tiền 70 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao nhà tình nghĩa tặng đồng chí Và Bá Chơ tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà gia đình đồng chí Và Bá Chơ

Dịp này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao tặng gia đình đồng chí Và Bá Chơ số tiền 20 triệu đồng. Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An và Trường Đại học Vinh cũng đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình đồng chí Và Bá Chơ.

