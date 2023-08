Thượng tá Lê Tấn Vinh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau

Ông Phạm Thành Ngại và Đại tá Phạm Thành Sỹ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh. Ảnh: MINH ĐƯƠNG

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, Thượng tá Vinh cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác của mình, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cà Mau ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Tấn Thái

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng