Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Huyện ủy Nghi Lộc về công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về phía huyện Nghi Lộc dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp và các phòng, ban có liên quan.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc luôn xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đó tập trung chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng huyện chủ động tham mưu, chỉ đạo phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác tham nhũng, tiêu cực… qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cũng như phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 02 năm (2021, 2022) Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng và 12 đảng viên; cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm tra 23 lượt tổ chức và 36 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật về đảng 26 đảng viên. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, truy tố và xét xử 02 vụ án, 09 đối tượng liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu tại buổi làm việc

Một số ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận Hội nghị với tư cách Trưởng đoàn kiểm tra công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Nghi Lộc, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, ban, ngành, địa phương trên địa bàn, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Trung ương, của Ban chỉ đạo tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung rất quan trọng được lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Từ đó đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Huyện ủy Nghi Lộc cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; hàng năm đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kế hoạch làm việc, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hành chính; gắn công tác xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài chính ngân sách; tăng cường phối hợp các ngành thuộc khối nội chính huyện từ đó tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ án, vụ việc nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan tới tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc biệt là các vấn đề quản lý đất đai, đầu tư công; an sinh xã hội.

Tác giả: Văn Hậu - Xuân Bắc - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn