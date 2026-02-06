Tỉnh Xiêng Khoảng chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Trong không khí ấm áp, đoàn kết, Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng thông tin một số kết quả nổi bật của năm 2025, nhất là phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh tuyến biên giới, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai nước và hai tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng chúc Tết và tặng quà Công an tỉnh Nghệ An

Nhân dịp đón Xuân, tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới đến Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An trên tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị mãi mãi bền chặt.

Đồng chí Khăm Phon Năn Thạ Vông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà Công an tỉnh Nghệ An

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảm ơn và tặng quà đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng

Đón nhận tình cảm của Đoàn đại biểu tỉnh bạn, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Công an 02 tỉnh trong bảo đảm ANTT, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, di cư trái phép… Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện theo quy chế phối hợp, đặc biệt phối hợp có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào nói chung, Công an 02 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng và Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm

