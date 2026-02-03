Công an tỉnh Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Trong không khí ấm áp, đoàn kết, Công an tỉnh bạn thông tin một số kết quả nổi bật của năm 2025, nhất là phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh tuyến biên giới, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và gia đình.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Hủa Phăn chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An.

Đón nhận tình cảm của Đoàn đại biểu Công an tỉnh bạn, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Công an các tỉnh đối biên trong bảo đảm an ninh trật tự, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, di cư trái phép…

Thiếu tướng Phết Sỏn In Su Phăn, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng năm mới Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện theo quy chế phối hợp, phối hợp có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Các đơn vị tiếp tục cùng nhau hợp tác bền chặt, đoàn kết và toàn diện, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào vĩ đại.

Tỉnh Nghệ An có hơn 468km đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh của nước bạn Lào, gồm: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn