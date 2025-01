Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An

Về phía đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật; trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh nhà. Với vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Công an Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ gìn bình yên trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An

Cụ thể, Công an tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu nhiều văn bản mang tính chiến lược, dài hạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham những, ma túy, môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật; trong đó khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang. Các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Đặc biệt, Lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần của Công an Nghệ An trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện, luôn là đơn vị điển hình trong ủng hộ Tết vì người nghèo (riêng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 Công an Nghệ An ủng hộ hơn 6,5 tỷ đồng, ủng hộ cao nhất, sớm nhất trong toàn tỉnh). Những việc làm, hành động ý nghĩa, thiết thực đó thể hiện tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Lãnh đạo tỉnh tặng quà Công an tỉnh Nghệ An

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả của Công an Nghệ An trong năm 2024. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý; năm mới quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Năm 2025 là năm có nhiều bước chuyển mình quan trọng của đất nước và tỉnh nhà. Tình hình ANTT trong nước, trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đặt ra áp lực lớn và nhiệm vụ nặng nề đối với công tác bảo đảm ANTT. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng Công an phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tạo nền móng vững chắc để vững vàng đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí chính là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Đặc biệt, đồng chí Giám đốc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ trong năm 2024 và gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ cùng gia đình lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời lưu ý, trong năm 2025, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sỹ cần cố gắng hơn nữa, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ các mặt công tác Công an, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Giám đốc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tốt ANTT cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Các lực lượng ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT xuyên đêm, xuyên lễ, xuyên Tết

Với khí thế hân hoan chào đón năm mới 2025, đồng chí Giám đốc kêu gọi cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An tiếp tục đem hết tâm sức, trí tuệ, phát huy truyền thống quê hương Xô Viết, tận tâm, tận lực, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, ra sức thi đua lập công, tất cả vì mục tiêu chung “Quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ; xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Lãnh đạo tỉnh đã thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT xuyên đêm, xuyên lễ, xuyên Tết. Các đồng chí cũng hứa quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì một cái Tết bình yên cho Nhân dân.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn