Công an Nghệ An vinh dự năm thứ 10 liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cục nghiệp vụ và phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, với quyết tâm chính trị cao, phương châm hành động đúng, chủ trương, giải pháp phù hợp Công an Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An là “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024”

Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Đặc biệt, Công an Nghệ An đã chủ động, nhạy bén tham mưu, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược, dài hạn, sáng tạo, tính trí tuệ cao, bảo đảm kịp thời, toàn diện, sát, đúng tình hình, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an. Có thể khẳng định công tác tham mưu luôn là sản phẩm “lõi”, nội dung chính trong công tác bảo đảm ANTT.

Với phương châm “an ninh chủ động, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, Công an tỉnh Nghệ An đã nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; làm tốt công tác dự báo, tham mưu xử lý có hiệu quả các vấn đề, các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự theo phương châm “4 tại chỗ”. Tập trung lực lượng, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước, của tỉnh và ngành Công an trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chống phá. Tích cực tham mưu, phối hợp bảo đảm tốt an ninh xã hội, nhất là tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, “mở cửa” cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Có thể khẳng định, tình hình an ninh quốc gia ngày càng ổn định, bình yên hơn, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Tăng cường phòng ngừa, liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các loại tội phạm. Tội phạm trật tự xã hội giảm sâu so với năm 2023; tỷ lệ khám phá cao (92,7%/75%); riêng trọng án đạt 100%; không để tồn tại, phát sinh tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, xã hội kỷ cương, an toàn; xây dựng 284 cấp xã, 07 cấp huyện “sạch về ma túy”; xác lập, phá nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang, chưa có tiền lệ (điển hình là các chuyên án, vụ án xuyên quốc gia, với hàng trăm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành bị bắt giữ, xử lý). Công tác điều tra tội phạm thực hiện đúng quy định pháp luật, không để oan, sai, sót, lọt tội phạm. Công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự đảm bảo an toàn tuyệt đối .

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024” của Chính phủ tặng Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc

Công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự ngày càng bài bản, hiệu quả với nhiều cách làm quyết liệt, căn cơ, sáng tạo, nhất là tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 06 của chính phủ, nhiều mặt công tác thuộc tốp đầu các địa phương trong toàn quốc; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 03 tiêu chí, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; cháy, nổ được kìm giữ, làm giảm về số vụ, giảm mạnh về hậu quả (không có thiệt hại về người. Các Tổ công tác tuần tra, bảo đảm, an ninh, trật tự Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị thể hiện được “uy lực”, “quả đấm thép” trong đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2024 điểm số cải cách hành chính đạt cao nhất từ trước đến nay (99,17/100), tiếp tục được Bộ Công an xếp thứ nhất về CCHC trong toàn lực lượng (là năm thứ 9 liên tiếp Công an tỉnh đạt danh hiệu này); đứng tốp đầu của toàn lực lượng Công an về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,87%, cao nhất cả nước.

Song song với đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai đồng bộ và bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng, duy trì 3.600 mô hình, điển hình; riêng trong năm 2024, có 02 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc; 01 đơn vị cấp huyện (thị xã Thái Hòa) đầu tiên trong cả nước được UBND tỉnh công nhận điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng mới 02 mô hình ( “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” và “Hội cựu CAND tham gia bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng lực lượng Công an vững mạnh, toàn diện”) được Bộ Công an cho tổ chức thí điểm đầu tiên của cả nước.

Công an tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện - xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tăng cường quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, cấp xã, lực lượng đảm bảo ANTT phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị tiên phong, điển hình các hoạt động an sinh xã hội (ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo năm 2024 với số tiền trên 6,5 tỷ đồng; ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho đồng bào và Công an các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3...). tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng; duy trì thường xuyên với hàng trăm chương trình đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, chung tay vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được trao tặng Huân Chương chiến công hạng Nhì

Lãnh đạo các cấp luôn đoàn kết, cộng sự cao, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác; cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực cố gắng, với tinh thần “chưa hết việc là chưa hết giờ”, không ngại hiểm nguy, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”. Năm 2024, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân trong Công an Nghệ An được khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt, được các cấp ngành và Nhân dân gửi thư cảm ơn, ca ngợi. Đặc biệt, ngày 07/02/2024, Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc trên, Công an Nghệ An vinh dự là một trong 29 Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND được Thủ tướng Chính phủ tặng Cơ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng: Cục An ninh đối ngoại; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Văn phòng Bộ Công an; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Kế hoạch và tài chính; Cục B04; Viện Khoa học và công nghệ; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Văn phòng Cơ quan CSĐT; Cục CSGT; Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Công an các tỉnh, thành phố: Công an TP Hồ Chí Minh; Công an TP Hà Nội, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Bình Phước, Tiền Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Kiên Giang, Hải Dương.

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Phạm Thế Tùng và Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 61 Công an các đơn vị, địa phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao các danh hiệu thi đua khác như trao Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân có thành tích có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được trao tặng Huân Chương chiến công hạng Nhì.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn