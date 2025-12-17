Đơn giá bồi thường nhà ở tại Nghệ An dao động từ 2,7 - 3,6 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 111/2025/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tính toán bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành đơn giá mới nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người có đất, tài sản bị thu hồi.

Quyết định ban hành chi tiết bảng đơn giá áp dụng cho nhiều loại hình nhà ở và công trình xây dựng khác nhau, từ nhà ở kiên cố đến các công trình phụ trợ, với các vật liệu xây dựng đa dạng.

Thu hồi hồi nhà ở để phục vụ cho dự án trọng điểm Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy định mới là việc áp dụng hệ số điều chỉnh K=1,1 đối với khu vực thuộc 36 xã miền núi, vùng sâu vùng xa như: Mường Xén, Nậm Cắn, Keng Đu, Mường Lống, Quế Phong... Riêng đối với các địa bàn khó khăn về vận chuyển vật liệu khiến giá xây dựng thực tế cao hơn đơn giá quy định, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp xã xác định và quyết định hệ số K hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đơn giá bồi thường được tính toán theo mét vuông (m²). Ví dụ, Nhà ở 1 tầng không mái bê tông: Tùy vào loại tường (gạch chỉ, gạch táp lô) và loại mái (ngói, tôn, phibro xi măng), đơn giá dao động từ khoảng 2,7 triệu đồng đến hơn 3,6 triệu đồng/m2.

Nhà sàn được phân loại chi tiết theo kết cấu cột kê hoặc cột chôn, loại gỗ sử dụng và vật liệu mái. Đơn giá nhà sàn gỗ cột kê, vách gỗ, mái ngói có thể đạt mức 2,42 triệu đồng/m2. Đối với nhà sàn hỗn hợp (cột, dầm bằng bê tông cốt thép), đơn giá cao nhất có thể lên tới hơn 3,4 triệu đồng/m2. Các công trình đặc thù: Nhà thờ họ, đình, đền có kiến trúc mỹ thuật phức tạp được áp dụng đơn giá nhà gỗ nhân với hệ số điều chỉnh K=1,43...

Diện tích bồi thường được xác định là diện tích che phủ theo hình chiếu thẳng đứng của các kích thước phủ bì tòa nhà. Các hạng mục như tum thang, tường ốp gỗ, gian thờ cúng bằng gỗ... được tính riêng hoặc cộng thêm chi phí tùy theo kết cấu thực tế.

Các dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện chi trả hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 và thay thế Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh và Quyết định số 40/2025/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 sửa đổi Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn