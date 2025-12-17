Da nổi mụn do nóng gan? Nên uống gì để thanh lọc và cải thiện làn da

Mụn do gan yếu - dấu hiệu không nên bỏ qua

Da nổi nhiều mụn có thể là một trong những biểu hiện cho thấy gan đang gặp vấn đề. Gan giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và đào thải độc tố. Khi chức năng gan suy giảm, độc tố tích tụ trong cơ thể không được loại bỏ hiệu quả, từ đó có thể gây ra các biểu hiện ngoài da như mụn nhọt, mẩn ngứa.

Mụn liên quan đến gan thường xuất hiện ở nhiều vị trí như mặt, lưng, cổ, cánh tay… Đặc trưng là các nốt mụn li ti mọc thành từng cụm, khiến vùng da đỏ ửng, ngứa rát. Trường hợp nặng có thể xuất hiện mụn viêm, mụn mủ màu vàng, gây đau nhức và khó chịu.

Việc thay đổi thói quen sinh hoạt và lựa chọn đồ uống phù hợp giúp hỗ trợ thanh lọc gan, giảm mụn từ bên trong

Uống gì cho mát gan, hỗ trợ giảm mụn?

Nước lọc: Nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình chuyển hóa và đào thải độc tố của cơ thể. Uống đủ từ 1,5-2 lít nước mỗi ngày giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời duy trì độ ẩm và sự khỏe mạnh cho làn da. Người bị mụn do gan nên ưu tiên sử dụng nước đun sôi để nguội hoặc nước đã qua lọc, bảo đảm an toàn vệ sinh.

Trà xanh: Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin E và catechin, đặc biệt là hoạt chất EGCG có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan, cải thiện tình trạng men gan cao, gan nhiễm mỡ. Nhờ đặc tính kháng viêm, trà xanh còn góp phần giảm mụn, hạn chế lão hóa da.

Chanh mật ong: Mật ong chứa nhiều thành phần có lợi giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Các loại đường tự nhiên trong mật ong giúp thúc đẩy đào thải độc tố, cải thiện chức năng gan. Khi kết hợp với chanh pha cùng nước ấm, thức uống này còn bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm mụn viêm và ngứa da.

Nước dừa: Nước dừa tươi giàu vitamin C và khoáng chất, có tác dụng kháng viêm, làm dịu da và hỗ trợ cân bằng điện giải cho cơ thể. Uống nước dừa với tần suất 2-3 lần mỗi tuần giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ sức khỏe gan. Tuy nhiên, người có huyết áp thấp cần thận trọng, tránh sử dụng quá nhiều.

Trà atiso: Atiso được xem là loại thảo dược quen thuộc giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm tích tụ độc tố và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất có lợi, trà atiso phù hợp với người thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường hoặc sử dụng nhiều rượu bia. Mỗi ngày có thể dùng khoảng 250-500 ml để hỗ trợ cơ thể thanh lọc tốt hơn.

Nước ép cải xoăn, cần tây: Nước ép từ rau xanh cung cấp lượng lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất. Cần tây và cải xoăn có đặc tính kháng viêm, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Có thể kết hợp cùng táo, dứa hoặc dưa leo để dễ uống hơn. Thời điểm thích hợp là buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 30 phút.

Trà nghệ: Curcumin - hoạt chất chính trong nghệ, có tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi tổn thương da do mụn. Đồng thời, curcumin còn giúp tăng cường chức năng gan và sức đề kháng của cơ thể. Người dùng có thể lựa chọn trà nghệ pha sẵn hoặc bổ sung tinh bột nghệ vào các loại trà uống hàng ngày.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV