Bắt người cầm đầu đường dây lập trình web cờ bạc cho đối tác Campuchia

Ngày 17-12, Công an Đà Nẵng cho biết quá trình tập trung mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (38 tuổi, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Quá trình điều tra xác định:

Đầu năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng, đã bị khởi tố) được một phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch, ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập, điều hành cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin có tên Hiko trên đường Bế Văn Đàn (Đà Nẵng).

Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter phỏng vấn, sau đó tuyển Nghĩa giữ vai trò điều hành, quản lý chuyên môn.

Thời gian đầu, cơ sở chủ yếu lập trình các ứng dụng, website giải trí, thương mại điện tử, sàn, ví tiền ảo.

Khoảng tháng 1-2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở chuyển về khu đô thị Đa Phước và đổi tên thành Nevel.

Cơ sở này bắt đầu gia công các website cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, casino cho các đối tác nước ngoài, chủ yếu tại Dubai và Campuchia.

Với vai trò quản lý kỹ thuật, Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp phân công nhân sự cho các nhóm lập trình, thiết kế, kiểm thử, phân tích nghiệp vụ, giám sát tiến độ, chất lượng dự án và làm việc với đối tác.

Do nhu cầu gia công, bảo trì website cờ bạc ngày càng lớn, nhóm này liên tục tuyển thêm nhân sự, mở rộng thêm nhiều cơ sở.

Từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã thực hiện hơn 70 dự án, vận hành khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến.

Bước đầu xác định Nguyễn Văn Nghĩa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, cầm đầu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của tổ chức này.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê đã "đột kích" cơ sở nói trên.

Tại đây có 63 người đang sử dụng máy tính có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can, đồng thời truy xét những người có liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

