Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại Ngã Tư Sở khiến xe lật, giao thông ùn tắc

Vào khoảng 12h30 trưa 17/12, tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Cú va chạm mạnh khiến một xe ô tô bị lật ngang giữa đường, gây cản trở nghiêm trọng các phương tiện lưu thông theo hướng Trường Chinh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, dòng xe qua khu vực này di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ. Trên cầu vượt giao thông, hướng đi Nguyễn Trãi cũng gặp nhiều khó khăn do nhiều xe máy đi chậm và dừng lại quan sát vụ việc.

Nơi xảy ra vụ việc

Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Ô tô bị hư hỏng sau va chạm

Cảnh sát phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường

Vụ việc khiến giao thông ùn ứ kéo dài

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn. Người tham gia giao thông được khuyến cáo lựa chọn lộ trình khác để tránh khu vực xảy ra tai nạn.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV

