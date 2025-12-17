Bé gái ngừng tim sau khi 12 bệnh viện từ chối cấp cứu, Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo khẩn

Bé gái 10 tuổi ở Busan đã bị 12 bệnh viện liên tiếp từ chối tiếp nhận, sau đó em rơi vào tình trạng nguy kịch - Ảnh: YONHAP

Theo Đài KBS News, một bé gái 10 tuổi ở Busan đã rơi vào tình trạng ngừng tim sau khi phải chờ hơn một giờ đồng hồ để được cấp cứu, vì 12 bệnh viện liên tiếp từ chối tiếp nhận.

Sở Cứu hỏa và Phòng chống thảm họa Busan cho hay vào khoảng 10h sáng 16-12, bé gái bất ngờ mất ý thức trong lúc truyền dịch điều trị các triệu chứng cảm lạnh tại một phòng khám nhi khoa ở quận Saha, Busan.

Nhận thấy tình trạng nguy kịch, bác sĩ tại phòng khám đã lập tức gọi lực lượng cấp cứu 119. Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường vào khoảng 10h12 và bắt đầu liên hệ các bệnh viện lân cận để tìm nơi tiếp nhận điều trị khẩn cấp.

Tuy nhiên trong quá trình này, 12 bệnh viện liên tiếp từ chối tiếp nhận bệnh nhi.

Một nguồn tin từ cơ quan cứu hỏa cho biết các bệnh viện đưa ra nhiều lý do khác nhau, như không có bác sĩ nhi khoa trực, thiếu giường bệnh nhi, hoặc không đủ điều kiện để theo dõi và điều trị.

Cuối cùng, một bệnh viện tuyến hai đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân. Thế nhưng trong quá trình di chuyển đến đây, bé gái đã hoàn toàn mất ý thức và rơi vào tình trạng ngừng tim.

Dù được hồi sức sau khi đến bệnh viện, em vẫn không tỉnh lại và tiếp tục được chuyển lên một bệnh viện tuyến ba để điều trị chuyên sâu.

Tổng thời gian từ lúc lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm bệnh viện cho đến khi bệnh nhi được đưa tới cơ sở y tế tuyến ba kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tình trạng các phòng cấp cứu ở Hàn Quốc thường xuyên từ chối bệnh nhân.

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng diễn ra tại Busan. Một học sinh trung học đã tử vong sau khi bị nhiều phòng cấp cứu từ chối tiếp nhận.

Tại họp báo của Bộ Y tế ngày 16-12, Tổng thống Lee Jae Myung đã trực tiếp chất vấn Bộ trưởng Y tế Jeong Eun Kyeong về giải pháp cho vấn đề này, và ra lệnh triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

