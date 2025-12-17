Nghệ An: Một giám đốc công ty bị bắt

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Vũ Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: C. An

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản do Vũ Sơn (SN 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc có biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công ty này do Vũ Sơn điều hành đã cấu kết với công ty trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc mua hóa đơn, chứng từ trái phép để "hợp thức hóa" đối với lượng khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và TP Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra. Đồng thời, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990), trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972), Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn làm Giám đốc, điều hành trung bình mỗi tháng, công ty thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ mỏ khai thác trên địa bàn các huyện Tân Kỳ (cũ), Quỳ Hợp (cũ)… rồi vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn hàng chủ yếu được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng, địa chỉ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi (cổ đông góp vốn) điều hành. Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào khung thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng.

Hai đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: C. An

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ, kế toán Công ty cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK, địa chỉ ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. Khởi tố bị can đối với Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động