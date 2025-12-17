Nhiều học sinh ở Nghệ An đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tăng ga bỏ chạy khi gặp CSGT

Your browser does not support the video tag.

Ghi nhận tại một số chốt kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khi phát hiện sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông, một số thanh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh đã quay xe tăng tốc bỏ chạy.

Hơn 1 tháng qua, lực lượng chức năng tại tỉnh Nghệ An đã xử lý hơn 3.400 trường hợp học sinh vi phạm.

Nhiều học sinh vi phạm an toàn giao thông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý. Các lỗi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, sử dụng điện thoại khi lái xe và điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe...

Tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông ở Nghệ An thời gian gần đây đang gia tăng. Nguyên nhân do nhận thức chưa đầy đủ về luật an toàn giao thông của các em, một phần do sự thiếu quan tâm, buông lỏng của phụ huynh. Hơn 1 tháng qua, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.400 trường hợp học sinh vi phạm.

Thiếu tá Hà Văn Hiếu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: "Kiên quyết xử lý, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục các học sinh để các em có thái độ, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ tốt hơn".

Bên cạnh sự quyết liệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an, nhà trường, gia đình cần đồng hành trong việc giáo dục con em, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

