Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND tỉnh năm 2025

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh; dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Theo đó, trong năm 2025, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong từng giai đoạn. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, cộng sự, đổi mới và chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần đi đầu, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND tỉnh và phù hợp với thực tiễn của địa phương; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế, nguyên tắc làm việc. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng tham mưu, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nắm chắc tình hình tại địa phương để chủ động, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo trong điều hành, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều giải pháp thích ứng, phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào phương thức làm việc, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất phát sinh, linh hoạt áp dụng cách thức giải quyết công việc để xử lý hiệu quả; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Quy chế làm việc của UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, tạo được sự đồng thuận trong hoạt động chỉ đạo, điều hành…

Sau thành lập, Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh đã tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; đồng thời chỉ đạo thành lập, kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc có thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy đúng lộ trình, chất lượng, gắn với chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của tổ chức Đảng.

Đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm

Trên cơ sở kế thừa và bám sát các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa các chủ trương vào thực tiễn thông qua việc ban hành các quyết nghị, chương trình hành động cụ thể. Phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm và lấy hiệu quả làm thước đo; đồng thời phân công rõ trách nhiệm; bám sát cơ sở. Các chương trình, kế hoạch luôn đảm bảo tiến độ, tạo sự thống nhất trong hành động của các tổ chức cơ sở đảng.

Kết quả năm 2025 dự kiến hoàn thành 22/25 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt 149,8% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 104,1% so với cùng kỳ năm 2024, lần đầu tiên đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu hút đầu tư và xuất khẩu tăng mạnh, đặc biệt là thu hút FDI tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành lớn nhất của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đảm bảo và đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được ghi nhận.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh đảm bảo quy định và tiến độ thời gian. Kịp thời ban hành Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, Đảng ủy đã kết nạp 138 đảng viên mới; hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử; quản lý chặt chẽ đảng viên đi nước ngoài.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm, hạn chế và góp ý các giải pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 là năm tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, tỉnh đã đạt 22/25 chỉ tiêu. Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra. Năm 2026, UBND tỉnh sẽ tập trung giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác vận hành chính quyền địa phương 02 cấp vẫn còn lúng túng.

Chia sẻ áp lực công việc khối chính quyền là rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần rà soát lại quy chế phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo sự công bằng, qua đó đẩy nhanh được tốc độ phát triển, gia tăng đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 5 công trình trọng điểm gồm: Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, Điện khí LNG, Trung tâm hành chính tỉnh, Cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Nhà máy dứa. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo khắc phục đầu tư công, kiện toàn lại bộ máy phụ trách công tác đầu tư công từ tỉnh xuống xã. Chuẩn bị danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, ưu tiên vốn đầu tư phát triển miền Tây Nghệ An. Phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh; ưu tiên đầu tư đường kết nối vào khu công nghiệp, nhà máy điện, cảng biển, tránh đầu tư dàn trải mạnh mún…

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các vấn đề về trụ sở dôi dư, đất đai cho người dân; đặc biệt lưu ý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để tránh gây bức xúc trong dư luận. Quyết liệt chống lãng phí trong các dự án chậm tiến độ, các quy hoạch treo và dự án treo…

