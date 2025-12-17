Nam thanh niên có biệt danh là “Lưu Bị” bị phạt 2,5 triệu đồng vì báo tin giả

Chiều 17-12, Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Nguyễn Hoàng S. (biệt danh là "Lưu Bị"; SN 2007; cư trú ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Nguyễn Hoàng S. tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 2-12, Công an xã Nhơn Mỹ nhận được tin báo của S. về việc xảy ra vụ cháy kho trấu trên địa bàn ấp Nhơn An.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến ngay hiện trường vụ cháy để dập lửa.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến hiện trường thì không thấy xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của vụ cháy.

Tiến hành kiểm tra, xác minh từ quần chúng nhân dân thì trên địa bàn ấp Nhơn An không xảy ra vụ cháy kho trấu như tin báo.

Ngay sau đó, Công an xã Nhơn Mỹ đã cho mời S. đến trụ sở cơ quan để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, S. khai nhận bản thân muốn trêu chọc lực lượng công an nên mới bịa ra thông tin giả vụ cháy kho trấu.

