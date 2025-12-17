Công an Nghệ An vinh dự năm thứ 11 liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Tại Hội nghị, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Công an Nghệ An vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cục nghiệp vụ và phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, với quyết tâm chính trị cao, phương châm hành động đúng, chủ trương, giải pháp phù hợp Công an Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua vì ANTQ, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An là “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025”

Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT, an ninh quốc gia ngày càng vững chắc, bình yên. Có nhiều cách làm căn cơ, sáng tạo, giải quyết được nhiều điểm nghẽn, vướng mắc trong nhiều năm qua.

Tăng cường phòng ngừa, liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Kéo giảm hơn 11,7% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2024. Đấu tranh khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn có tiếng vang, được Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xã sạch về ma túy.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025” của Chính phủ tặng Công an các đơn vị, địa phương (Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thứ 3, từ phải sang)

Công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự gắn với công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện đồng bộ, bài bản, chặt chẽ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần Công an Nghệ An tiếp tục được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính - đây là năm thứ 10 liên tiếp Công an Nghệ An đạt danh hiệu này.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục đổi mới và có nhiều điểm nhấn nổi bật, là đơn vị đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác an sinh xã hội, thiện nguyện luôn được quan tâm, luôn xung kích đi đầu trong giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục bão, lụt, thiên tai. Năm 2025, Công an Nghệ An đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt, được các cấp ngành và Nhân dân gửi thư cảm ơn, ca ngợi.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc trên, Công an Nghệ An vinh dự là một trong 30 Công an các đơn vị, địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Công an Nghệ An vinh dự được nhận được phần thưởng cao quý này.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương chiến công hạng Ba tặng đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (thứ 3, từ trái sang)

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được trao tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc (thứ 2, từ trái sang)

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao các danh hiệu thi đua khác như trao Huân chương, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân có thành tích có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba. Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được trao tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Tác giả: Phạm Thuỷ

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn