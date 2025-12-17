Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm ‘chia chác’ hàng chục tỷ tiền hối lộ

Trong kết luận điều tra vụ án về hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 người về tội nhận hối lộ và 21 người về tội đưa hối lộ.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. Cụ thể, hai người đã thống nhất và chỉ đạo cấp dưới nhận tiền của các cá nhân, doanh nghiệp để cấp giấy chứng nhận thực phẩm một cách trái pháp luật. Theo kết quả điều tra, ông Phong đã nhận tổng cộng 44 tỷ đồng hối lộ, trong khi bà Nga nhận 8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Hùng Long và ông Đỗ Hữu Tuấn, đã nhận hối lộ với vai trò cầm đầu, chỉ đạo các lãnh đạo phòng và chuyên viên dưới quyền, đồng thời giúp sức cho ông Phong trong việc phạm tội.

Ông Nguyễn Hùng Long, cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm ẢNH: Lê Lâm

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Long được ông Phong phân công phụ trách Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm từ tháng 9/2022 và trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do trung tâm và Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thực hiện. Theo chỉ đạo của ông Phong, những hồ sơ do ông Long ký mà được đưa tiền sẽ được chia từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi hồ sơ. Vì vậy, từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023, ông Long đã được ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, và ông Lê Hoàng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, chia tổng cộng 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định ông Long đã nhận 190 triệu đồng trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Công ty Mediphar và Công ty MediUSA.

Đối với ông Đỗ Hữu Tuấn, cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2024, ông được phân công ký giấy tiếp nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu. Thực hiện chủ trương của ông Phong, ông Tuấn đã đồng ý để Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm chỉ đạo các chuyên viên nhận tiền từ những người có nhu cầu xin giấy tiếp nhận, sau đó chia chác theo cơ chế. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Tuấn đã nhận từ hai cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm tổng số tiền 4,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Long phải liên đới chịu trách nhiệm với ông Phong đối với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng mà các chuyên viên của Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm đã nhận, đồng thời phải nộp sung công quỹ nhà nước số tiền 8,69 tỷ đồng. Ông Tuấn cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền mà các chuyên viên tại Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm đã nhận hối lộ và phải nộp sung công quỹ nhà nước 4,39 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Long đã tự nguyện giao tài sản để kê biên và nộp lại 734 triệu đồng đã nhận. Tương tự, ông Tuấn cũng đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp lại 3,3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra nhằm đảm bảo thi hành án.

Tác giả: Hà Thạch

Nguồn tin: vietnamfinance.vn