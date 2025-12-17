Người vợ khóc cạn nước mắt trong phiên toà xét xử kẻ sát hại chồng mình

Giết người vì lí do lãng xẹt

Ngày 17/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Vi Văn Sơn, SN 1982, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Phiên toà có rất đông người thân của bị cáo và bị hại tham dự.

Tại phiên toà, bị cáo Vi Văn Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình nhậu mà nạn nhân đã bị Sơn đã dùng dao đâm phát chí mạng.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 26/5, Vi Văn Sơn cùng anh N.V.T., SN 1984 và một người bạn trú cùng xã rủ nhau đi câu cá ở khu vực gần nhà. Đến 7h30, cả ba người rủ nhau đến nhà Sơn uống rượu.

Vi Văn Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình uống rượu, anh T. kể về việc xây lăng mộ cho ông bà mình và nhắc đến việc bốc mộ. Sơn nói ngồi trong nhà mình thì đừng nhắc đến chuyện ma quỷ và nói anh T. ra khỏi nhà. Tuy nhiên, anh T. không về mà vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện về bốc mộ nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, anh T. đi ra cổng rồi tiếp tục thách thức Sơn: "Mi ngon ra đây mà giết". Bực tức, Sơn cầm dao trên bàn chạy ra cổng để đâm anh T.. Nhìn thấy Sơn cầm dao chạy ra tấn công anh T., 1 người bạn chạy đến can ngăn nhưng bị Sơn đẩy ra. Anh T. tiếp tục thách Sơn đâm mình. Không kiềm chế được bản thân, Sơn cầm dao đâm trúng bụng anh T.. Người dân đi qua thấy sự việc đã chạy đến can ngăn và cướp dao từ tay Sơn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứ nhưng tử vong ngay sau đó.

Đến 9h30 cùng ngày, Vi Văn Sơn đến công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai giữa mình và bị hại là bạn bè, thường xuyên qua lại với nhau, trước đó hai bên chưa có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vì hôm đó có men rượu nên bị cáo không kiềm chế được bản thân dẫn đến sự việc đau lòng.

Nỗi đau của người vợ

Ngồi ở hàng ghế dành cho người đại diện hợp pháp của người bị hại, chị N.T.P., SN 1984, vợ của bị hại T. nhiều lần bật khóc. Nỗi đau mất chồng quá lớn khiến người phụ nữ này không kìm được nước mắt. Thân hình nhỏ bé, gầy gộc, làn da nhăn nheo nên người phụ nữ này nhìn già dặn hơn so với tuổi thực. Người phụ nữ này cho biết, vợ chồng chị có với nhau 3 đứa con, anh T. là lao động chính trong nhà. Chồng chị mất đi là tổn thất rất lớn đối với gia đình. Trong phút chốc, chị bỗng trở thành góa phụ, các con mồ côi bố.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị P. chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mai táng phí cho gia đình là 38 triệu đồng, không yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần, chỉ mong phía bị cáo hỗ trợ nuôi 3 đứa con ăn học.

Chị P. nhiều lần bật khóc tại phiên toà.

Tại phiên toà, bị cáo Vi Văn Sơn đã gửi lời xin lỗi tới vợ của bị hại. Nam bị cáo nhận trách nhiệm về mình và mong gia đình bị hại tha thứ cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của bản thân. Đồng thời bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luât, nguy hiểm cho xã hội, đã phạm tội Giết người. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Sơn gửi lời xin lỗi đến gia đình chị P.

Về phần dân sự, tòa chấp nhận thỏa thuận giữa hai bên, buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng phí và cấp dưỡng cho 3 đứa con của bị hại mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Phiên toà khép lại nhưng nỗi đau đằng sau vụ án không biết bao giờ mới nguôi ngoai. 17 năm tù là cái giá Sơn phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Giá như, nam bị cáo bình tĩnh hơn thì bi kịch đau lòng đã không xảy ra.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn