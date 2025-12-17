Tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo 130 xã, phường, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà được khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghệ An hoàn thành xóa 20.802 nhà tạm, dột nát

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng phát biểu khai mạc

Đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đặt mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành việc xóa 15.700 căn nhà tạm, dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Đến tháng 4/2024, hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Chương trình cấp tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tổ chức rà soát kỹ lưỡng đối tượng, bảo đảm chính xác, công bằng, không bỏ sót hộ đủ điều kiện hỗ trợ. Kết quả rà soát số lượng các hộ cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tăng từ 15.700 căn lên 20.802 căn, trong đó bổ sung thêm đối tượng là người có công với cách mạng.

Quang cảnh hội nghị

Với quan điểm “Không chạy theo hình thức, không làm theo phong trào, mà phải thực chất, hiệu quả, đặt lợi ích người dân làm trung tâm”, với quyết tâm chính trị cao, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu Chương trình đề ra, với 20.802 căn nhà được xây mới, sửa chữa, đạt 100% nhu cầu rà soát. Đặc biệt, tiến độ thực hiện được đẩy nhanh rõ rệt kể từ khi Trung ương phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, chỉ trong gần 01 năm, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 12.362 căn nhà - vượt tổng số thực hiện của gần 02 năm trước đó; Chương trình hỗ trợ xã hội hóa và 02 Chương trình mục tiêu quốc gia hoàn thành sớm hơn 01 tháng so với kế hoạch (trước ngày 30/8/2025). Là một trong những tỉnh có số lượng nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất cả nước, thành công của Nghệ An trong thực hiện Chương trình đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận, sẻ chia của Nhân dân. Đó không chỉ là kết quả về những mái nhà cho đồng bào, mà còn là niềm tin, là điểm tựa tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn an cư, lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống; là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chương trình

Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng đối tượng, đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của tỉnh Nghê An đã đạt được trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ngày 26/8/2025 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Chương trình, tỉnh Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và hàng chục tập thể, cá nhân đã được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen.

Lấy sự hài lòng và mức độ ổn định đời sống của người dân làm thước đo kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương mọi nỗ lực vận động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời cảm ơn những cử chỉ cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng Chương trình.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh đến thời điểm này, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có mái nhà khang trang, an toàn; hàng ngàn phận đời đã vơi bớt khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Quan trọng hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố vững chắc.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa nhân văn của phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" và các chương trình, các cuộc vận động do Trung ương, do tỉnh phát động. Chủ động kết nối, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa cùng nguồn lực của Nhà nước để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhấn mạnh xây dựng và trao tay những ngôi nhà tình nghĩa cho bà con mới chỉ là bước đầu trong quá trình chăm lo an sinh xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị MTTQ tỉnh, các Sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ lâu dài, như: Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo, duy tu sửa chữa, bổ sung trang thiết bị, vật dụng thiết yếu, đào tạo nghề...

Các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại các thôn, bản để tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ. Đồng thời, lồng ghép nội dung vận động xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cán bộ cơ sở phải gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống; kịp thời động viên, hướng dẫn cho các hộ gia đình ổn định sinh hoạt, bảo vệ và sử dụng nhà ở hiệu quả, lâu dài để ngôi nhà ấy thực sự trở thành mái ấm bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị công tác hỗ trợ người dân sau khi xóa nhà tạm, nhà dột nát phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sâu sát nhất, thực chất nhất; lấy sự hài lòng và mức độ ổn định đời sống của người dân làm thước đo kết quả thực hiện.

Trước tình hình thiên tai vừa qua gây thiệt hại nặng nề, làm nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn, nhiều hộ gia đình rơi vào diện nghèo và cận nghèo, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ kịp thời, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để giúp các hộ khắc phục hậu quả, sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

Đồng thời hỗ trợ về sinh kế, ổn định đời sống. Cần xem đây là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm, truyền thống đoàn kết của quê hương chúng ta.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, ý chí vươn lên mạnh mẽ, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chắc chắn Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 15 tập thể

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 16 cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 21 tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 26 cá nhân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 9 tập thể và 10 cá nhân

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn