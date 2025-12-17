Hi vọng từ chỉ đạo của tỉnh Nghệ An

Những ngày gần đây, thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An liên tiếp chỉ đạo siết chặt quy trình tuyển dụng giáo viên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục, mà còn vì nó chạm tới nỗi trăn trở lâu nay của rất nhiều người: làm sao để việc tuyển dụng giáo viên thực sự công bằng, minh bạch và chọn được người xứng đáng.

Lâu nay, quy trình tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An – cũng như ở không ít địa phương khác – thường được thực hiện qua hai vòng: xét hồ sơ và thi vấn đáp. Trên lý thuyết, đây là một quy trình hợp lý. Nhưng trên thực tế, chính hình thức thi vấn đáp lại khiến không ít người băn khoăn. Thi vấn đáp có thể linh hoạt, đánh giá khả năng giao tiếp, xử lý tình huống của thí sinh, song lại phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Kết quả cuối cùng chủ yếu được thể hiện bằng con điểm, bằng nhận xét, trong khi không có bài làm cụ thể để đối chiếu, phúc khảo hay giải trình khi cần thiết.

Chính vì vậy, dù không phải lúc nào cũng có bằng chứng cụ thể, nhưng những nghi ngờ về tính khách quan, minh bạch của thi vấn đáp vẫn âm ỉ tồn tại trong dư luận. Không ít thí sinh bước ra khỏi phòng thi với cảm giác mơ hồ: không biết mình sai ở đâu, thiếu ở chỗ nào, chỉ biết là… không trúng tuyển. Cảm giác ấy, nếu lặp đi lặp lại, sẽ bào mòn niềm tin của người trẻ vào sự công bằng, nhất là trong một lĩnh vực vốn đòi hỏi sự trong sáng như giáo dục.

Từng là một giáo viên, tôi hiểu rất rõ rằng: muốn có một nền giáo dục tốt, trước hết phải có đội ngũ giáo viên tốt. Giáo viên không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người; không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo niềm tin, nuôi dưỡng nhân cách cho học sinh. Ở những địa phương còn nhiều khó khăn như Nghệ An, vai trò của người thầy, người cô lại càng trở nên quan trọng. Vì thế, tuyển dụng giáo viên không thể xem là một thủ tục hành chính thông thường, mà phải được coi là khâu then chốt, quyết định chất lượng giáo dục trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh đó, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc siết chặt quy trình tuyển dụng giáo viên, chuyển từ thi vấn đáp sang thi viết, thực sự mang lại nhiều hi vọng. Điều đáng chú ý là lãnh đạo tỉnh không chỉ yêu cầu thay đổi hình thức thi, mà còn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, kỷ cương: nếu để xảy ra sai sót, tiêu cực, sẽ cho thanh tra vào cuộc, thậm chí chuyển cơ quan điều tra xử lý. Một thông điệp rõ ràng, dứt khoát, thể hiện quyết tâm làm nghiêm từ gốc.

Thi viết, tất nhiên, không phải là "cây đũa thần" có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng so với thi vấn đáp, đây là hình thức có nhiều ưu điểm về tính minh bạch và khách quan. Bài làm được thể hiện trên giấy, có thể chấm, có thể lưu trữ, có thể đối chiếu và phúc khảo khi cần. Kết quả vì thế có cơ sở rõ ràng hơn để giải trình với thí sinh và xã hội. Ít nhất, người dự thi có thể nhìn lại bài làm của mình, biết mình mạnh – yếu ở đâu, thay vì chỉ nhận một kết quả chung chung.

Chính vì vậy, chỉ đạo này đã "làm nức lòng" nhiều sinh viên sư phạm, giáo viên hợp đồng đang chờ đợi cơ hội được cống hiến. Với họ, đây không chỉ là sự thay đổi về kỹ thuật tuyển dụng, mà còn là tín hiệu cho thấy sự công bằng đang được coi trọng hơn. Khi con đường vào ngành giáo dục bớt đi những rào cản vô hình, người trẻ sẽ yên tâm học tập, rèn luyện bằng chính năng lực của mình, thay vì lo lắng về những yếu tố ngoài chuyên môn.

Ở góc độ quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cho thấy một cách tiếp cận đáng ghi nhận: dám nhìn thẳng vào những bất cập kéo dài, dám thay đổi và dám chịu trách nhiệm. Không phải địa phương nào cũng sẵn sàng đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ liên quan đến thanh tra, điều tra trong lĩnh vực tuyển dụng – một lĩnh vực nhạy cảm, dễ va chạm. Điều đó cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương, kỷ luật, nhất là trong ngành giáo dục.

Tuy nhiên, để hi vọng không dừng lại ở chủ trương, điều quan trọng là khâu tổ chức thực hiện. Thi viết chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với ngân hàng đề thi khoa học, sát thực tiễn giảng dạy; quy trình chấm thi chặt chẽ, có giám sát, có trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Việc công khai tiêu chí chấm điểm, kết quả tuyển dụng cũng cần được thực hiện nghiêm túc, để mọi thí sinh đều cảm thấy mình được đối xử công bằng.

Giáo dục là lĩnh vực đặc biệt, bởi mỗi quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hàng nghìn học sinh ngày mai. Một giáo viên được tuyển dụng đúng sẽ góp phần nâng đỡ biết bao ước mơ. Ngược lại, nếu tuyển sai người, hệ lụy không chỉ dừng lại ở một kỳ thi, mà có thể kéo dài suốt nhiều năm học của học sinh. Vì thế, việc siết chặt tuyển dụng giáo viên không chỉ là trách nhiệm với ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm với xã hội.

Chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, nếu được thực hiện đến nơi đến chốn, có thể trở thành một bước chuyển tích cực trong công tác tuyển dụng giáo viên. Quan trọng hơn, nó góp phần khôi phục và củng cố niềm tin của người dân vào sự công bằng, minh bạch của bộ máy quản lý. Trong bối cảnh niềm tin ấy đôi khi đang bị thử thách, thì mỗi quyết định đúng đắn đều có ý nghĩa rất lớn.

Hi vọng rằng, từ sự thay đổi này, những người trẻ có năng lực sẽ mạnh dạn lựa chọn nghề giáo, không còn tâm lý e dè, lo lắng. Hi vọng rằng, những lớp học ở miền núi, vùng sâu của Nghệ An sẽ được dẫn dắt bởi những thầy cô thực sự xứng đáng. Và hi vọng rằng, giáo dục – lĩnh vực vốn cần sự trong sáng và tử tế nhất – sẽ dần được trả lại đúng với giá trị mà xã hội luôn mong đợi.

