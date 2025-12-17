Đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia sang ngày thứ 11: Xe tăng phá hủy sòng bạc ở Campuchia

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata - Ảnh: KHMER TIMES

Báo Khmer Times đưa tin Thái Lan tiếp tục nã pháo và dùng tiêm kích F-16 thả bom xuống các khu vực biên giới của Campuchia vào sáng 17-12.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cập nhật tính đến sáng 17-12, ngày thứ 11 kể từ khi giao tranh xảy ra hôm 7-12, các cuộc đụng độ ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến 17 người thiệt mạng và 77 người bị thương ở phía Campuchia.

Bà Maly cáo buộc quân đội Thái Lan đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng, trong đó có máy bay F-16, cũng như máy bay không người lái, bom chùm...

Cùng ngày, báo The Nation đưa tin quân đội Thái Lan thông báo hai binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng khi bảo vệ khu vực Prasat Ta Kwai ở tỉnh Surin trong cuộc đối đầu quân sự vào tối 16-12.

Họ nói rằng cuộc đụng độ xảy ra khi lực lượng Campuchia cố gắng kiểm soát khu vực này, nhưng binh sĩ Thái Lan đã phản công thành công và bảo vệ được vị trí của mình, vốn có tầm quan trọng chiến lược đối với việc duy trì an ninh trong khu vực.

Trong diễn biến khác, Quân khu 2 của Thái Lan đã sử dụng xe tăng để phá hủy một khu phức hợp sòng bạc (casino) gần đèo Chong Sai Taku ở huyện Ban Kruad thuộc tỉnh Buri Ram. Họ cho rằng tòa nhà sòng bạc được sử dụng làm căn cứ phóng máy bay không người lái tấn công Thái Lan.

Tối 16-12, hai trang Facebook của Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã đăng hai đoạn video cho thấy khu phức hợp sòng bạc bị trúng đạn pháo bắn từ xe tăng, trước khi khu phức hợp bốc cháy dữ dội.

Quân đội Thái Lan phá hủy khu phức hợp sòng bạc - Ảnh: THE NATION

Theo báo New York Times, Thái Lan và Campuchia trong nhiều năm qua đã vài lần đấu súng dọc theo đường biên giới dài khoảng 800km, nhưng quy mô của các cuộc đụng độ gần nhất đã lớn hơn những lần trước đó.

Ông Napon Jatusripitak - Giám đốc Trung tâm Chính trị và địa chính trị thuộc Viện nghiên cứu Thailand Future ở Bangkok - nhận định cuộc xung đột hiện tại diễn ra với "mức độ chưa từng thấy" và cho rằng ở giai đoạn này khó có thể đạt được bước đột phá.

Theo Hãng tin AFP, các quan chức Thái Lan và Campuchia thông tin đến nay giao tranh đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng ở cả hai phía, gồm binh sĩ và thường dân, và tổng cộng khoảng 800.000 người phải sơ tán.

Campuchia đề nghị Liên hợp quốc can thiệp Hôm 15-12, ông Keo Chhea, Đại diện thường trực của Campuchia tại Liên hợp quốc, kêu gọi sự can thiệp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia. "Trong giai đoạn này, Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thư ký Liên hợp quốc trong các cuộc đụng độ vũ trang đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan" - vị này nói. Tại cuộc họp báo hôm 16-12, bà Maratee Nalita Andamo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, nói rằng lệnh ngừng bắn là vấn đề của hai nước đang xung đột và phải được thể hiện thông qua các hành động cụ thể. "Thái Lan không có ý định làm leo thang tình hình. Trọng tâm của chúng tôi là bảo vệ chủ quyền quốc gia, giảm thiểu các mối đe dọa tiềm tàng và đảm bảo tự do hàng hải" - bà nói.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn